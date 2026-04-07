Thế giới

Tiếp hai nghị sĩ Mỹ, Chủ tịch Cuba nói gì?

Văn Khoa
07/04/2026 09:37 GMT+7

Hai nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã gặp Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trong chuyến thăm đầu tiên của giới lập pháp Mỹ kể từ khi Washington áp đặt phong tỏa dầu mỏ đối với đảo quốc này, theo AFP.

Hai nghị sĩ Mỹ Pramila Jayapal và Jonathan Jackson đã kết thúc chuyến thăm 5 ngày tới Cuba hôm 5.4, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên chính phủ Cuba.

Gặp 2 nghị sĩ Mỹ, Chủ tịch Cuba nói gì? - Ảnh 1.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao tại Havana vào ngày 13.3

Ảnh: AFP

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 6.4 đã đăng tải những bức ảnh về cuộc gặp giữa ông với hai vị nghị sĩ Mỹ trên mạng xã hội X. Ông Diaz-Canel viết rằng trong cuộc gặp, ông đã lên án "tác hại tội ác" do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra cũng như "những lời đe dọa về các hành động hung hăng hơn nữa" từ phía Washington.

Nhà lãnh đạo Cuba đã nhắc lại sự sẵn sàng của chính phủ ông trong việc "tham gia cuộc đối thoại song phương nghiêm túc và có trách nhiệm, và tìm ra giải pháp cho những khác biệt hiện có". Hồi tháng trước, ông xác nhận các quan chức Mỹ và Cuba đã có các cuộc đàm phán.

Trong một tuyên bố, hai nghị sĩ Mỹ cho rằng lệnh phong tỏa dầu mỏ trên thực tế do Tổng thống Trump áp đặt đối với Cuba vào tháng 1 là "bất hợp pháp" và "gây ra đau khổ khôn cùng cho người dân Cuba".

"Đây là hình phạt tập thể tàn bạo - thực chất là một cuộc ném bom kinh tế vào cơ sở hạ tầng của nước này - đã gây ra thiệt hại vĩnh viễn. Hình phạt này phải được chấm dứt ngay lập tức", tuyên bố viết.

Tổng thống Trump đã ngăn chặn việc xuất khẩu dầu sang Cuba vào tháng 1 sau khi lực lượng Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, và ông đe dọa áp thuế đối với những quốc gia xuất khẩu dầu thô đến Cuba. Biện pháp này đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở Cuba, theo AFP.

Trong khi đó, hai nghị sĩ Mỹ khẳng định chính phủ Cuba "đã gửi nhiều tín hiệu cho thấy đây là một thời điểm mới đối với đất nước". Họ lưu ý rằng chính phủ Cuba đã cho phép một nhóm điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đến Cuba trong tuần trước để tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ đấu súng chết người liên quan đến một chiếc thuyền được đăng ký tại Mỹ.

Đặc vụ FBI đến Cuba điều tra vụ đấu súng chết người với tàu từ Mỹ

Một quan chức Đại sứ quán Mỹ ngày 1.4 cho hay một nhóm nhân sự từ FBI đã đến Cuba để điều tra vụ đấu súng chết người hồi tháng 2 giữa lực lượng tuần duyên Cuba và một tàu cao tốc được đăng ký tại Mỹ.

