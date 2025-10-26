Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Việt Nam quan tâm và hoan nghênh Campuchia - Thái Lan ký văn kiện hòa bình

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
26/10/2025 18:44 GMT+7

Việt Nam quan tâm và hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình ngày 26.10.

Chiều nay 26.10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Campuchia và Thái Lan ký kết văn kiện hòa bình nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan được tổ chức tại Malaysia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, là nước láng giềng của Campuchia và Thái Lan và là thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm và hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình ngày 26.10.

Việt Nam hoan nghênh văn kiện hòa bình Campuchia Thái Lan tại Hội nghị ASEAN - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: BNG

Đây là bước tiến quan trọng, tích cực, thể hiện cam kết của hai nước đối với hòa bình, hợp tác và phát triển, phù hợp với Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các nước, trong đó có Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025 và Thủ tướng Anwar Ibrahim, Mỹ và Tổng thống Donald Trump, và các bên liên quan trong quá trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề. 

Việt Nam tin rằng văn kiện hòa bình sẽ tạo cơ sở để củng cố lòng tin và hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài. Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các nỗ lực chung của ASEAN hỗ trợ Campuchia và Thái Lan triển khai đầy đủ, hiệu quả văn kiện này", bà Hằng nhấn mạnh.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Tổng thống Donald Trump cũng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan. Đây là thỏa thuận do ông Trump làm trung gian sau những cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước hồi tháng 7.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Hun Manet ký kết thỏa thuận, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Hôm nay 26.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Malaysia, mở màn chuyến công du châu Á đầu tiên và được đánh giá vô cùng quan trọng trong nhiệm kỳ 2 của ông, trong đó có việc tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN.

