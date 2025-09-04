Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Azerbaijan sang học tiếng Việt

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Azerbaijan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Heydar Aliev cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Zakir Hasanov duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Đặc biệt, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan vào tháng 5 vừa qua, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, góp phần tạo nền tảng cho hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Azerbaijan phát triển ngày càng sâu rộng hơn.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô (trong đó có chuyên gia Azerbaijan) tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ quý báu của Azerbaijan trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm ẢNH: ĐÌNH HUY

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không"; quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế...

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên nghiên cứu, phối hợp triển khai một số nội dung như: tăng cường trao đổi đoản, thúc đẩy hợp tác đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, hậu cần - kỹ thuật, ủng hộ các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức, đồng thời nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng.

Cạnh đó, đề nghị nghiên cứu mở Phòng Tùy viên quốc phòng ở mỗi nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Azerbaijan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Zakir Hasanov tại buổi hội đàm ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại buổi hội đàm, thượng tướng Zakir Hasanov cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời sang tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2.9 và thăm chính thức Việt Nam.

Ông bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ hai nước đã nâng lên cấp đối tác chiến lược.

Đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Zakir Hasanov ký kết ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác đào tạo quân nhân ẢNH: ĐÌNH HUY

Thượng tướng Zakir Hasanov nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, mong muốn hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng, qua đó đóng góp thực chất, hiệu quả vào quan hệ giữa hai nước.