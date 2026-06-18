Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với Nga

Ba định hướng hợp tác trọng tâm

Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga và Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga năm nay được tổ chức tại TP.Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan, một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng của Liên bang Nga. Sự kiện nhằm tạo diễn đàn đối thoại quốc tế để thảo luận sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư giữa Nga và các nước ASEAN, cũng như thúc đẩy tương tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác giữa ASEAN và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN ẢNH: TTXVN

Tham dự phiên khai mạc có nhiều lãnh đạo ASEAN, đại diện cấp cao của nước chủ nhà Nga và Cộng hòa Tatarstan, cùng đông đảo đại diện các hiệp hội doanh nghiệp (DN), tổ chức nghiên cứu của Nga và ASEAN như Phòng Công nghiệp và thương mại Liên bang Nga, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Nga, Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN và Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chào mừng Diễn đàn, bày tỏ tin tưởng các quyết định được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác công nghiệp và tăng cường đối thoại trực tiếp giữa cộng đồng DN hai bên.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để ASEAN và Nga cùng chia sẻ những định hướng chiến lược vì một tương lai hợp tác rộng mở hơn, thực chất hơn, gắn kết hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động toàn cầu.

Trên cơ sở tiềm năng và tính bổ trợ giữa hai bên, Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm. Thứ nhất, ASEAN và Nga cần tăng cường phối hợp xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài; đồng thời phát triển các tuyến vận tải kết nối vùng Viễn Đông của Nga với Đông Nam Á, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại và mở rộng cơ hội đầu tư.

Thứ hai, Thủ tướng đề nghị đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ ASEAN - Nga. Theo đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như năng lượng sạch, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), hydrogen, điện gió ngoài khơi và công nghệ tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo đảm ổn định và an ninh năng lượng khu vực.

Thứ ba, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những động lực tăng trưởng mới. ASEAN và Nga cần thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo, hỗ trợ DN công nghệ và DN trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động và kết nối chặt chẽ cộng đồng DN hai bên.

Khẳng định VN sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với EAEU nói chung và Liên bang Nga nói riêng, Thủ tướng bày tỏ mong muốn cộng đồng DN hai bên tiếp tục đầu tư dài hạn, xây dựng các chuỗi giá trị mới, biến tiềm năng thành các dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.

Các đại biểu DN nhận định với tổng dân số khoảng 850 triệu người, ASEAN và Nga có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng quốc tế. Đặc biệt, hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, lương thực, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển.

VN quan tâm hợp tác với doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn Tatarstan

Trước đó, chiều 16.6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, ông Rustam Minnikhanov, tại Kazan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov ẢNH: TTXVN

Ông Rustam Minnikhanov bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu gồm lãnh đạo nhiều bộ, ngành VN thăm TP.Kazan, tin tưởng chuyến đi sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Cộng hòa Tatarstan với VN nói riêng, và giữa Nga với VN nói chung. Ông Rustam Minnikhanov nhấn mạnh Tatarstan có những ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất xe tải Kamaz, hóa chất, máy bay dân dụng, hóa dầu, dệt may, sản xuất đồ gỗ. Địa phương cũng chú trọng phát triển các DN vừa và nhỏ, các khu công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tạo ra việc làm cho hơn 45.000 người, doanh thu 10 tỉ USD/năm. Tatarstan mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của VN, qua đó không chỉ giới thiệu mô hình phát triển, mà còn kết nối các DN để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ông cũng đề xuất phía VN xem xét mở Tổng lãnh sự quán tại Kazan.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc Cộng hòa Tatarstan và TP.Kazan đã chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga với quy mô lớn và sự tham gia đông đảo của các lãnh đạo cũng như chuyên gia các nước; đồng thời tin tưởng rằng Hội nghị sẽ tạo động lực tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga nói chung và quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN, trong đó có VN với Nga.

Thủ tướng chúc mừng những kết quả phát triển KT-XH, cải thiện cuộc sống của người dân mà lãnh đạo và nhân dân Cộng hòa Tatarstan đã đạt được thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, VN luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn duy trì, củng cố hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng nhắc lại việc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5.2025), lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã đạt được nhận thức chung và quyết tâm nâng tầm toàn diện hợp tác song phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực, phù hợp với những yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, sáng 17.6 theo giờ địa phương, tại TP.Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người VN tại Liên bang Nga. Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN đã tới thăm Triển lãm "Made in Tatarstan" (Sản xuất tại Tatarstan) tại thành phố Kazan. Triển lãm quy tụ các DN công nghiệp hàng đầu của Tatarstan, giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghiệp ô tô và vận tải như xe tải hạng nặng KAMAZ, các mẫu xe sang Aurus và dòng xe thương mại của Sollers; lĩnh vực hàng không với các mẫu trực thăng hiện đại do Nhà máy Trực thăng Kazan sản xuất. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày các giải pháp công nghệ thông tin của đặc khu kinh tế Innopolis, các thiết bị bay không người lái phục vụ giám sát công nghiệp và các trạm sạc xe điện tiên tiến; các thiết bị máy móc phục vụ nông nghiệp và thiết bị chuyên dụng; các sản phẩm công nghiệp, phương tiện và thiết bị khác do Tatarstan sản xuất. Chiều 17.6 theo giờ địa phương, tại TP.Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Alexey Likhachev, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Liên bang Nga (Rosatom); tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft.

Thủ tướng cho biết VN quan tâm hợp tác với các DN công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan, và Chính phủ VN cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN Nga, trong đó có DN Tatarstan kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại VN. Thủ tướng cảm ơn chính quyền Cộng hòa Tatarstan và cá nhân ông Rustam Minnikhanov đã luôn quan tâm, ưu tiên, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cộng đồng người VN tại Tatarstan, đồng thời hoan nghênh việc trong thời gian tới Cộng hòa Tatarstan sẽ tìm được địa phương VN phù hợp để thiết lập quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa. Thủ tướng đồng thời khuyến khích các công ty hàng không hai nước quan tâm phát triển thêm đường bay thương mại kết nối Kazan với Hà Nội.