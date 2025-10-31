Việt Nam sắp có thêm 1 tuyến đường sắt tốc độ cao

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2404 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, theo quy hoạch, sẽ có 2 tuyến đường sắt tốc độ cao là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, bổ sung tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Chính phủ đồng ý bổ sung tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh ẢNH: T.N

Trước đó, VinGroup đề xuất tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh là đường sắt tốc độ cao thuộc mạng lưới đường sắt quốc gia; có tốc độ thiết kế 250 km/giờ trở lên, khai thác riêng tàu khách; khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa.

Tuyến có điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Cổ Loa), TP.Hà Nội; điểm cuối tại Khu công viên rừng, phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (đối diện khu đô thị Vinhomes Hạ Long Xanh) với tổng chiều dài tuyến khoảng 120,9 km.

Về hướng tuyến, Vingroup đề xuất, từ điểm đầu tại ga Cổ Loa, TP.Hà Nội, tuyến đi theo đường nối tới sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) qua Hải Dương tới Yên Tử (Quảng Ninh). Điểm cuối là Khu công viên rừng (Hạ Long, Quảng Ninh).

Trên địa bàn TP.Hà Nội, VinGroup đề xuất 2 phương án tuyến: phương án 1 tuyến đi dọc theo đường nối cầu Tứ Liên và đường nối sân bay Gia Bình.

Phương án 2, tuyến đi dọc theo đường nối cầu Tứ Liên rồi rẽ phải đi theo tuyến đường sắt hiện hữu, qua ga Yên Viên, theo hành lang tuyến đường sắt đô thị số 9, vượt qua sông Đuống và đi theo đường nối sân bay Gia Bình.

Dự kiến, tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh có 4 ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử và Hạ Long. Với phương án đi qua Yên Viên thì có thêm ga Yên Viên. Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 5,4 tỉ USD; thời gian thực hiện là trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2030.

Hồi tháng 4, Bộ Xây dựng cũng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt nghiên cứu, đánh giá đề xuất của Tập đoàn Vingroup về đầu tư tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và khả năng kết hợp đầu tư với tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân để tận dụng tối đa công trình, hạng mục công trình đã đầu tư.

Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành chuyển thành đường sắt đô thị

Ngoài ra, quy hoạch đường sắt cũng điều chỉnh quy mô, lộ trình đầu tư 2 tuyến: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, TP.HCM - Lộc Ninh; điều chỉnh lộ trình đầu tư 3 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Tháp Chàm - Đà Lạt.

Điều chỉnh phạm vi, quy mô 7 tuyến: Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, vành đai phía đông Hà Nội, Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng, Vũng Áng - Mụ Giạ, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau, Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông - Bình Phước.

Quy hoạch của Chính phủ cũng điều chỉnh không đưa vào quy hoạch tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và chuyển thành đường sắt đô thị; giao TP.HCM và tỉnh Đồng Nai cập nhật vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan. Đồng thời, bổ sung tuyến đường sắt An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên.

Về kết nối quốc tế, Chính phủ bổ sung kết nối với đường sắt Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái thông qua tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; bổ sung kết nối với Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài thông qua tuyến đường sắt TP.HCM - Tây Ninh.



