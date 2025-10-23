Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Việt Nam sẽ tăng mua hàng hóa, máy bay, sản phẩm bán dẫn của Mỹ

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
23/10/2025 23:23 GMT+7

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mua hàng hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn..., mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.

Ngày 23.10, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt là khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng, bán dẫn…, đồng thời tiếp tục duy trì tốt hợp tác trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lòng tin.

Việt Nam sẽ tăng mua hàng hóa, máy bay, sản phẩm bán dẫn của Mỹ - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper

ẢNH: VGP

Phó thủ tướng đánh giá cao việc 2 đoàn đàm phán đã tiếp tục hợp tác, trao đổi chặt chẽ, đề nghị Mỹ tiếp tục cân nhắc các yếu tố đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thuế đối ứng giữa hai nước.

Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mua hàng hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn..., mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.

Đại sứ Knapper khẳng định đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, trong đó có cấp cao, qua đó duy trì đà phát triển thực chất, tốt đẹp quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Knapper bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã có cách tiếp cận tích cực, thấu hiểu những quan ngại từ phía Mỹ, chủ động thúc đẩy đàm phán từ rất sớm, khẳng định phía Mỹ mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thỏa thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Đại sứ Knapper cũng khẳng định Đại sứ quán Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các bộ, ngành thời gian tới để trao đổi về các biện pháp mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, với mong muốn một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: 'Hỗ trợ hết mình' cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào TP.HCM

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: 'Hỗ trợ hết mình' cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định chính quyền TP.HCM sẽ lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ hết mình để các dự án hợp tác với doanh nghiệp Mỹ đạt hiệu quả.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn Bán dẫn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận