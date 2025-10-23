Việt Nam sẽ tăng mua hàng hóa, máy bay, sản phẩm bán dẫn của Mỹ

Ngày 23.10, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt là khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng, bán dẫn…, đồng thời tiếp tục duy trì tốt hợp tác trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lòng tin.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper ẢNH: VGP

Phó thủ tướng đánh giá cao việc 2 đoàn đàm phán đã tiếp tục hợp tác, trao đổi chặt chẽ, đề nghị Mỹ tiếp tục cân nhắc các yếu tố đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thuế đối ứng giữa hai nước.

Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mua hàng hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn..., mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.

Đại sứ Knapper khẳng định đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, trong đó có cấp cao, qua đó duy trì đà phát triển thực chất, tốt đẹp quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Knapper bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã có cách tiếp cận tích cực, thấu hiểu những quan ngại từ phía Mỹ, chủ động thúc đẩy đàm phán từ rất sớm, khẳng định phía Mỹ mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thỏa thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Đại sứ Knapper cũng khẳng định Đại sứ quán Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các bộ, ngành thời gian tới để trao đổi về các biện pháp mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, với mong muốn một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.