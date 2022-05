Việt Nam - Singapore hướng tới giai đoạn hợp tác chặt chẽ hơn

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định VN luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược VN - Singapore, xác định Singapore là đối tác quan trọng hàng đầu của VN trong khu vực cả về chính trị, kinh tế. Quốc hội và Chính phủ VN luôn chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cam kết tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật và hỗ trợ giải quyết vướng mắc trong các dự án đầu tư của các doanh nghiệp tại VN.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp Singapore mở rộng dự án đầu tư đến các địa phương xa trung tâm của VN thông qua hợp tác đầu tư trực tiếp; mong muốn Singapore tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh và năng lượng tái tạo…

Với thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được ký ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương; đề nghị Quốc hội Singapore tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982…

Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin khẳng định Singapore ủng hộ các doanh nghiệp hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại nhiều địa phương của VN. Chủ tịch Quốc hội Singapore cũng nhấn mạnh, việc Quốc hội hai nước ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm này là rất đúng thời điểm, hai nước đang hướng tới một giai đoạn hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội Singapore nhất trí ủng hộ việc tìm kiếm lĩnh vực hợp tác rộng hơn như: quốc phòng an ninh, văn hóa, thể thao và làm cho các mối quan hệ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.