Việt Nam - Sri Lanka cần hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne đã phát biểu chào mừng, bày tỏ vinh hạnh và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu, thể hiện quan hệ truyền thống sâu sắc giữa VN và Sri Lanka. Đây là mốc son trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Sri Lanka có vị trí rất đặc biệt trong ký ức lịch sử và tình cảm của nhân dân VN. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần dừng chân tại Sri Lanka trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Colombo được khánh thành năm 2013 và trở thành biểu tượng đầy xúc động của tình cảm mà nhân dân Sri Lanka dành cho VN. Hai nước tuy cách xa về địa lý, nhưng rất gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản VN đã xác định mục tiêu đến năm 2030, VN trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện mục tiêu đó, VN đang thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân; xây dựng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Về quan hệ song phương, VN mong muốn cùng Sri Lanka mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trên nền tảng tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng, VN và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước.

Đề xuất một số hướng hợp tác lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tới tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện. Hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và địa phương hai nước; phát huy vai trò các cơ chế tham vấn, đối thoại, ủy ban hỗn hợp và các kênh hợp tác song phương.

Hai nước cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. VN có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á; Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để VN mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương; khuyến khích các biện pháp thiết thực như tạo thuận lợi thương mại, tăng kết nối doanh nghiệp, trao đổi đoàn xúc tiến, triển lãm, hội thảo, kết nối cung - cầu và xem xét các khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho đầu tư, thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển nông thôn; phát triển các động lực hợp tác mới gồm kinh tế biển, logistics, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng xanh; tăng cường giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.