Thời sự

Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện

Tư An
08/05/2026 14:37 GMT+7

Sáng 8.5 (giờ địa phương), ngay sau hội đàm cấp cao, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã gặp gỡ báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake hội đàm

Phát biểu tại gặp gỡ báo chí, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Sri Lanka, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka. Chuyến thăm góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống và nâng tầm hơn nữa hợp tác song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đây cũng là dịp để hai bên đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác trong những năm qua, đồng thời xác định các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đánh giá cao và bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển của Việt Nam, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh, Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ truyền thống hữu nghị lâu dài. Người dân Sri Lanka luôn dành tình cảm tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake gặp gỡ báo chí nhân thăm chuyến cấp Nhà nước Sri Lanka

Tổng thống Sri Lanka cũng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng; mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, tôn giáo và giao lưu nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ hai nước. Hai bên tăng cường hợp tác đa phương và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

Tại gặp gỡ báo chí, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã dành cho Sri Lanka những món quà ý nghĩa, thiết thực.

Tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn ngài Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thân tình. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chúc mừng ngài Tổng thống và Chính phủ liên minh về những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước phục hồi và đưa Sri Lanka quay trở lại quỹ đạo phát triển, không ngừng nâng cao đời sống của người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, Sri Lanka sẽ sớm đạt được các mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công; đánh giá cao tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy và ủng hộ lẫn nhau mà hai nước đã xây dựng qua hơn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chia sẻ tầm nhìn về khu vực, về thế giới và thống nhất trong bối cảnh then chốt hiện nay, Việt Nam và Sri Lanka đang hội tụ nhiều cơ hội và lợi ích tương đồng để đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí

Theo Tổng Bí thư, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên thống nhất tập trung làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao, trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và giao lưu nhân dân cũng như duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học - công nghệ theo hướng thực chất, cùng có lợi; triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD; hướng đến một thỏa thuận về thương mại, đầu tư song phương giữa hai nước trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các hãng hàng không Việt Nam mở đường bay thẳng giữa hai nước, đây sẽ là bước đột phá về kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam - Sri Lanka ký nhiều văn kiện hợp tác

Sáng 8.5, ngay sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Các văn kiện hợp tác gồm có: Bản ghi nhớ giữa Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam và Học viện Cảnh sát quốc gia, Bộ Công an và các vấn đề Nghị viện Sri Lanka về hợp tác trong đào tạo cảnh sát và nghiên cứu khoa học.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Sri Lanka về các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông giữa Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Việt Nam và Bộ Y tế và Truyền thông đại chúng Sri Lanka.

Nhân dịp này, Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Sri Lanka 100 tấn ure và supe phốt phát.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sri Lanka

Sáng 8.5, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Sri Lanka đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón.

