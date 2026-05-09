Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất

Trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của Phong trào Không liên kết.

Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp và triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đẩy mạnh quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền; tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng; tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng.

Ngày 8.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo (thủ đô Colombo). Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong số ít tượng đài lãnh tụ nước ngoài được đặt tại trung tâm thủ đô Colombo, thể hiện tình cảm chân thành và bền chặt mà nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và VN suốt nhiều thập niên qua. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN đã đi thăm Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Cộng đồng Colombo; nghe lãnh đạo Thư viện giới thiệu và trình bày về dự án nâng cấp Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sớm đột phá về kim ngạch thương mại

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định VN sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp...

Về phần mình, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake khẳng định Chính phủ Sri Lanka sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp VN đầu tư, kinh doanh tại Sri Lanka; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước, hướng đến việc hai nước các dự án có tính biểu tượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước Mở đường bay thẳng giữa TP.HCM - Colombo Chiều 8.5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN đã dự Diễn đàn Hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch VN - Sri Lanka do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN phối hợp với Hội đồng xúc tiến xuất khẩu quốc gia Sri Lanka tổ chức. Cùng dự có bà Harini Amarasuriya, Thủ tướng Sri Lanka; lãnh đạo các bộ, ngành; đông đảo doanh nghiệp hai nước. Tại diễn đàn, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietnam Airlines đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa TP.HCM - Colombo. Vietjet cũng đã chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP.HCM và Colombo. Đây là đường bay đầu tiên kết nối trực tiếp VN với Sri Lanka. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa một số doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, chế biến nông sản, cao su, phân bón, hóa chất. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Harini Amarasuriya đã xem trưng bày ảnh về quan hệ VN - Sri Lanka do TTXVN thực hiện và xem triển lãm hàng hóa của VN. Cũng nằm trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh; mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đề nghị VN mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka.

Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, VN và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại LHQ, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải và nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nâng cấp quan hệ

Ngay sau hội đàm cấp cao, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước, sáng 8.5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã gặp gỡ báo chí.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên thống nhất tập trung làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân cũng như duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các hãng hàng không VN mở đường bay thẳng giữa hai nước, đây sẽ là bước đột phá về kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cùng ngày 8.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne khẳng định quan hệ hai nước là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, có sự gắn bó lâu đời từ những tiếp xúc văn hóa, tôn giáo rất sớm; hai bên luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau trong những giai đoạn khó khăn đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. Về phía VN, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, sớm ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp với nhau giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện/thỏa thuận hợp tác đã ký, nhất là các hợp tác kinh tế để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho việc phát triển kinh tế số và xã hội số.



