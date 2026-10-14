Việt Nam tặng huân chương cho 2 học viện quân sự của Nga

Ngày 13.10 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế (Bộ Quốc phòng Nga), đã diễn ra Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Nga lần thứ 9. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Vasily Sergeevich Osmakov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đồng chủ trì đối thoại.

Đón đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Vasily Sergeevich Osmakov đánh giá, đối thoại lần này có ý nghĩa quan trọng, triển khai những nội dung hợp tác đã được lãnh đạo Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất, khẳng định vai trò trụ cột của quan hệ hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Hai bên ký biên bản Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Nga lần thứ 9 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Tại đối thoại, hai bên nhất trí đánh giá thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai hiệu quả, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thời gian tới, trên cơ sở kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng giai đoạn 2026 - 2030, hai bên tập trung thúc đẩy các quan hệ hợp tác, trọng tâm vào một số nội dung như: tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc, tham vấn chiến lược cấp cao; duy trì hiệu quả Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Nga cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; hợp tác quân, binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị, hợp tác đào tạo...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ trân trọng được đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 cùng các doanh nghiệp quốc phòng Nga tham gia trưng bày tại triển lãm.

Trong khi đó, ông Vasily Sergeevich Osmakov khẳng định sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai các mặt công tác đã được hai bên thống nhất, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu.

Kết thúc đối thoại, hai trưởng đoàn ký biên bản Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Nga lần thứ 9.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Huân chương Hữu nghị của Việt Nam tặng hai học viện quân sự của Nga ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Sau đối thoại, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã trao Huân chương Hữu nghị của Việt Nam tặng Học viện Hải quân N.G.Kuznetsov và Học viện Phòng không - Không quân G.K.Zhukov.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận và trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của hai học viện trong tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung, đào tạo quân nhân Việt Nam nói riêng, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.