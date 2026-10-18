Việt Nam thăm hỏi gia đình nữ du học sinh Lào trong vụ bị bạn trai sát hại

Ngày 18.10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak (Lào), thay mặt phía Việt Nam và tỉnh Gia Lai đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình K.S (20 tuổi, ở tỉnh Champasak), nữ du học sinh Lào tử vong sau khi bị bạn trai dùng dao đâm ở ký túc xá Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai.

Các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào đã phối hợp đưa thi thể K.S về quê nhà ở tỉnh Champasak, đồng thời giải quyết các thủ tục và quyền lợi liên quan. Hai phía cũng khẩn trương làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (tỉnh Champasak, Lào) thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình nữ sinh K.S ẢNH: CTV

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, K.S là du học sinh người Lào, đang theo học tại Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai. Nạn nhân có quan hệ tình cảm với Phạm Minh Phúc (26 tuổi, ở xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) từ năm 2024.

Thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, K.S nhiều lần muốn chia tay. Trong khi đó, Phúc nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác.

Tối 12.10, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, khoảng hơn 21 giờ, Phúc đến phòng ký túc xá của K.S tại Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, thuộc phường Hội Phú. Thấy phòng đóng kín cửa, Phúc dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính, xông vào phòng.

Tại đây, Phúc yêu cầu K.S xin lỗi và muốn hàn gắn tình cảm. Trong lúc hai người nói chuyện, cãi vã, Phúc dùng con dao mang theo đâm nhiều nhát vào người K.S, khiến nạn nhân tử vong do đa chấn thương.

Bị can Phạm Minh Phúc đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện tạm giam đối với Phạm Minh Phúc để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Được biết, K.S sinh ra trong một gia đình trí thức tại Lào. Mẹ của nữ sinh là giảng viên Đại học Champasak.