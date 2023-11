Vừa thắng giải 'Gạo ngon nhất thế giới', giá gạo Việt Nam lại tiếp tục tăng

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trên thị trường gạo xuất khẩu đang tăng giá. Loại gạo tiêu chuẩn 5% tấm tăng 5 USD lên mức 663 USD/tấn. Trong thời gian gần đây, giá gạo Thái Lan liên tục tăng mạnh nhưng gạo Việt Nam tăng chậm và ít do đang ở mức khá cao. Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết giá gạo 5% tấm của nước này là 640 USD/tấn còn Pakistan là 600 USD/tấn. Hiện tại, nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước tiếp tục tăng, trong khi nguồn cung hạn chế là nguyên nhân khiến giá gạo có xu hướng đi lên. Hiện tại, nhiều nơi ở ĐBSCL đang xuống giống vụ đông xuân (vụ quan trọng nhất trong năm) và chỉ khoảng hơn 3 tháng nữa là Việt Nam có thể tiếp tục trở thành nguồn cung gạo quan trọng cho thế giới.

Bên cạnh giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng, tin vui nhất là trưa 30.11, tại Cebu (Philippines), gạo ST25 của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua một lần nữa thắng giải "Gạo ngon nhất thế giới" - The World’s Best Rice năm 2023. Cuộc thi là một phần của Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu 2023 do The Rice Trader (một đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại gạo) tổ chức.

Giống gạo ST25 lần thứ 2 thắng giải "Gạo ngon nhất thế giới" C.N

Ở phần thi gạo ngon có sự tham gia của hơn 10 quốc gia với 30 mẫu gạo đã được gửi dự thi. Kết quả gạo Ấn Độ đạt giải 3, Campuchia hạng 2 và sảm phẩm "Gạo Ông Cua ST25" giành giải nhất. Đây là lần thứ hai giống gạo ST25 của ông Cua đoạt giải nhất, lần đầu là năm 2019. Năm ngoái, cuộc thi diễn ra tại Phuket (Thái Lan), gạo ST25 chỉ vào top 4 nhưng "cha đẻ" - ông Hồ Quang Cua lại thắng giải cá nhân vô cùng danh giá - "Thành tựu trọn đời" (World Rice Community - Lifetime Achievement Award). Đây là giải thưởng dành cho các cá nhân xuất sắc, có thành tích và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành lúa gạo cho quốc gia và thế giới.

Giống gạo ST25 được nhiều doanh nghiệp chọn để xây dựng thương hiệu C.N

Ông Cua chia sẻ với Thanh Niên: Việc lần thứ 2 thắng giải "Gạo ngon nhất thế giới" là niềm hạnh phúc lớn. Với kết quả này, tôi hy vọng giống gạo ST25 có thể được đưa vào Đề án "Một triệu hecta" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì tương lai chúng ta có thể nâng cấp hạt gạo Việt Nam lên thêm nữa", ông Cua kỳ vọng.