Việt Nam thúc đẩy chuẩn hóa chất lượng bệnh viện theo chuẩn quốc tế

Thông điệp được Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật 2026, ngày 4.7 đã khẳng định định hướng xuyên suốt của ngành y tế trong tiến trình xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh hiện đại, chất lượng và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao lẵng hoa chúc mừng Tập đoàn Y khoa Sài Gòn

Đáng chú ý, tại hội nghị, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn trở thành hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI Enterprise, minh chứng cho nỗ lực của các cơ sở y tế Việt Nam trong việc triển khai chủ trương chuẩn hóa chất lượng bệnh viện theo các chuẩn mực quốc tế.

Chuẩn hóa chất lượng vì người bệnh

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Khách hàng quốc tế đến khám và điều trị tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang, thành viên Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Theo định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngành y tế đang đẩy mạnh đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và từng bước hội nhập quốc tế.

Triển khai các định hướng này, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý chất lượng bệnh viện. Theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT, các cơ sở khám, chữa bệnh được áp dụng các bộ tiêu chuẩn chất lượng được Bộ Y tế thừa nhận để phục vụ công tác quản trị và cải tiến chất lượng.

Đại diện JCI trao Chứng nhận Con dấu Vàng JCI Enterprise và giấy chứng nhận ghi nhận Tập đoàn Y khoa Sài Gòn là hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn này ở cấp tập đoàn

Đầu năm 2026, Hội đồng thẩm định do Bộ Y tế chủ trì đã thống nhất thừa nhận Bộ tiêu chuẩn của Joint Commission International (JCI - Hoa Kỳ) là một trong những bộ tiêu chuẩn quốc tế có thể áp dụng tại Việt Nam. Việc này không thay thế Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Việt Nam mà bổ sung thêm công cụ tham chiếu để các cơ sở y tế tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn, hướng tới nâng cao chất lượng và an toàn người bệnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, chất lượng bệnh viện không chỉ được đánh giá bằng trang thiết bị hiện đại hay số lượng ca điều trị thành công mà quan trọng hơn là xây dựng được hệ thống quản trị đồng bộ, trong đó mọi quy trình đều hướng đến an toàn người bệnh, mọi hoạt động được đo lường và cải tiến thường xuyên.

Hội nghị khoa học, nơi văn hóa chất lượng được nuôi dưỡng

Văn hóa chất lượng không hình thành từ mệnh lệnh hành chính, mà được nuôi dưỡng qua các cơ chế học tập và phản biện khoa học định kỳ. Hội nghị Khoa học kỹ thuật 2026 là một ví dụ như vậy, quy tụ khoảng 600 chuyên gia trong nước và quốc tế, với gần 200 báo cáo gửi về và hơn 50 báo cáo vượt qua vòng thẩm định của Hội đồng chuyên môn để được trình bày.

Phiên toàn thể quy tụ các chuyên gia quốc tế như GS-TS-BS Marcus Ang (Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore) và BS Jerry Tan (người thực hiện ca LASIK đầu tiên tại Singapore, 1996). Các phiên chuyên đề trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, điều trị chuyên sâu đến quản trị bệnh viện và an toàn người bệnh – trong đó, phiên Điều dưỡng và Quản lý bệnh viện quy tụ các nghiên cứu do chính đội ngũ y tế của hệ thống thực hiện theo tiêu chuẩn JCI, cho thấy tiêu chuẩn quốc tế đã trở thành một phần trong thực hành thường quy.

Nâng tầm quản trị, hội nhập quốc tế

Các phiên chuyên đề tập trung vào trí tuệ nhân tạo trong y tế, chuyển đổi số, điều trị chuyên sâu, quản trị bệnh viện, an toàn người bệnh, quản trị chất lượng và chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình quản lý hiện đại tại nhiều quốc gia.

Tại phiên thảo luận, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Hà Anh Đức cho biết Bộ Y tế đang xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao với 112 tiêu chuẩn, kế thừa bộ tiêu chí hiện hành, tiếp thu các chuẩn mực quốc tế và phù hợp thực tiễn Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn sẽ chia thành ba cấp độ gồm cơ bản, nâng cao và xuất sắc, tạo động lực để các bệnh viện cải tiến chất lượng và phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao.

Đại diện của Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, tổ chức quốc tế và hệ thống bệnh viện tại phiên thảo luận

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, giá trị lớn nhất của các tiêu chuẩn quốc tế không nằm ở giấy chứng nhận mà ở việc hình thành văn hóa chất lượng, văn hóa tuân thủ và cải tiến liên tục trong toàn hệ thống bệnh viện.

Theo ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, việc áp dụng JCI hướng tới xây dựng hệ thống quản trị chất lượng có khả năng đo lường, giám sát và cải tiến liên tục.

Tính đến tháng 7.2026, Việt Nam có 13 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng quốc tế JCI, trong đó 5 bệnh viện thuộc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, gồm: Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh và Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng. Theo các chuyên gia, việc các đơn vị tiên phong triển khai mô hình quản trị tiên tiến sẽ lan tỏa kinh nghiệm, thúc đẩy chuẩn hóa chất lượng, góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam hiện đại, hiệu quả và lấy người bệnh làm trung tâm.