Việt Nam - Thụy Sĩ đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực

Nhấn mạnh Việt Nam và Thụy Sĩ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, lâu đời, hai nước còn nhiều tiềm năng dư địa hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác song phương hai nước trên mọi lĩnh vực, nhất là chính trị, ngoại giao, chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Song song với đó là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư - một trọng tâm trong hợp tác hai nước. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn với vai trò và vị thế của mình, Thụy Sĩ sẽ thúc đẩy các thành viên khác sớm hoàn tất đàm phán, ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hiệp hội Mậu dịch châu Âu (EFTA) để đẩy mạnh trụ cột hợp tác đầu tư - thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.



Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas tán thành với những đề xuất của Chủ tịch nước trong quan hệ hợp tác hai nước. Thụy Sĩ sẽ xúc tiến nhiều hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề. Ngoài ra, với thế mạnh về tự động hóa, công nghiệp robot, Thụy Sĩ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong sản xuất công nghiệp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển; đề nghị Chủ tịch và Hạ viện Thụy Sĩ thúc đẩy, ủng hộ, khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, dịch vụ du lịch. Thủ tướng cũng đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục thúc đẩy việc sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA trong thời gian tới với kết quả cân bằng và cùng có lợi.

Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas khẳng định Việt Nam có vai trò chiến lược trong quan hệ của Thụy Sĩ với khu vực Đông Nam Á. Thụy Sĩ sẽ tiếp tục ưu tiên Việt Nam về hỗ trợ phát triển, thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực với Việt Nam.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas khẳng định Thụy Sĩ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ DOC, sớm đạt được COC thực chất, hiệu lực.