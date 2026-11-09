    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Việt Nam tiếp tục đăng cai Davis Cup khu vực châu Á - châu Đại Dương

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Giải quần vợt đồng đội nam quốc tế Davis Cup by Generali - nhóm V năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 14.11 tại NovaWorld Phan Thiết (Lâm Đồng), quy tụ 14 đội tuyển với gần 60 tay vợt tham dự.

    Ngày 9.11, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết Việt Nam tiếp tục được Liên đoàn Quần vợt thế giới (World Tennis) trao quyền đăng cai giải quần vợt đồng đội nam quốc tế Davis Cup by Generali - khu vực châu Á - châu Đại Dương (A/O), nhóm V năm 2026.

    Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) tổ chức, khai mạc sáng 11.11 tại cụm sân quần vợt NovaWorld Phan Thiết, với sự tham dự của 14 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm gần 60 tay vợt. Các đội sẽ tranh tài đến ngày 14.11, hướng đến mục tiêu giành 2 suất thăng hạng lên nhóm IV mùa giải 2027.

    14 đội tuyển tranh 2 suất thăng hạng

    Các đội tham dự gồm Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Guam, Lào, Ma Cao, Maldives, Mông Cổ, Nepal, Pacific Oceania, Tajikistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Yemen. Trong đó, Bahrain (hạng 128 thế giới) và Guam (hạng 131 thế giới) là hai đội có thứ hạng cao nhất giải.

    Việt Nam tiếp tục đăng cai Davis Cup khu vực châu Á - châu Đại Dương- Ảnh 1.

    14 đội tham gia giải quần vợt đồng đội nam quốc tế Davis Cup by Generali - khu vực châu Á - châu Đại Dương (A/O), nhóm V năm 2026 tại NovaWorld Phan Thiết

    ẢNH: BTC

    Theo thể thức, 14 đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn từ ngày 11 đến 13.11 để xác định thứ hạng. Ngày 14.11, 4 đội nhất bảng sẽ bước vào các trận play-off theo hai cặp A1 - D1 và B1 - C1. Hai đội giành chiến thắng sẽ đoạt vé thăng lên Davis Cup nhóm IV khu vực châu Á - châu Đại Dương năm 2027.

    Các đội còn lại tiếp tục thi đấu phân hạng để xác định thứ tự chung cuộc.

    Các đoàn quốc tế đã bắt đầu đến Việt Nam từ ngày 7.11 để ổn định chỗ ở, tập luyện và làm quen với điều kiện sân bãi. Hai ngày 9 và 10.11 là thời gian tập luyện chính thức trước khi giải khởi tranh. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTVcab và fanpage của VTF.

    Khẳng định năng lực tổ chức giải quốc tế

    Việc tiếp tục được trao quyền đăng cai Davis Cup cho thấy uy tín và năng lực tổ chức các giải quần vợt quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định. Đây cũng là cơ hội để VTF tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác với các liên đoàn quần vợt trong khu vực châu Á - châu Đại Dương.

    Thời gian qua, VTF tích cực đăng cai nhiều giải đấu quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ thi đấu theo tiêu chuẩn của World Tennis. Việc lựa chọn NovaWorld Phan Thiết làm địa điểm tổ chức tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh thể thao, du lịch Lâm Đồng đến bạn bè quốc tế.

    Tin liên quan

    Davis Cup 2025: Việt Nam vào 'bảng tử thần' cùng Thái Lan, Ả Rập Xê Út

    Davis Cup 2025: Việt Nam vào 'bảng tử thần' cùng Thái Lan, Ả Rập Xê Út

    Việt Nam chung bảng với Thái Lan và Ả Rập Xê Út - hai đối thủ mạnh là thách thức lớn, nhưng lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị tốt vẫn mở ra kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ.

    Sports Festival giai đoạn 2: Bùng nổ với Tennis, Golf, Bắn súng hơi tại NovaWorld Phan Thiet

    Quần vợt Việt Nam xây nền móng cho tương lai

    Khám phá thêm chủ đề

    Davis Cup World Tennis Sở VH-TT-DL Lâm Đồng Liên đoàn Quần vợt thế giới Novaworld Phan Thiết Tennis Quần vợt

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận