Việt Nam tiếp tục đăng cai Davis Cup khu vực châu Á - châu Đại Dương

Ngày 9.11, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết Việt Nam tiếp tục được Liên đoàn Quần vợt thế giới (World Tennis) trao quyền đăng cai giải quần vợt đồng đội nam quốc tế Davis Cup by Generali - khu vực châu Á - châu Đại Dương (A/O), nhóm V năm 2026.

Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) tổ chức, khai mạc sáng 11.11 tại cụm sân quần vợt NovaWorld Phan Thiết, với sự tham dự của 14 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm gần 60 tay vợt. Các đội sẽ tranh tài đến ngày 14.11, hướng đến mục tiêu giành 2 suất thăng hạng lên nhóm IV mùa giải 2027.

14 đội tuyển tranh 2 suất thăng hạng

Các đội tham dự gồm Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Guam, Lào, Ma Cao, Maldives, Mông Cổ, Nepal, Pacific Oceania, Tajikistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Yemen. Trong đó, Bahrain (hạng 128 thế giới) và Guam (hạng 131 thế giới) là hai đội có thứ hạng cao nhất giải.

14 đội tham gia giải quần vợt đồng đội nam quốc tế Davis Cup by Generali - khu vực châu Á - châu Đại Dương (A/O), nhóm V năm 2026 tại NovaWorld Phan Thiết ẢNH: BTC

Theo thể thức, 14 đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn từ ngày 11 đến 13.11 để xác định thứ hạng. Ngày 14.11, 4 đội nhất bảng sẽ bước vào các trận play-off theo hai cặp A1 - D1 và B1 - C1. Hai đội giành chiến thắng sẽ đoạt vé thăng lên Davis Cup nhóm IV khu vực châu Á - châu Đại Dương năm 2027.

Các đội còn lại tiếp tục thi đấu phân hạng để xác định thứ tự chung cuộc.

Các đoàn quốc tế đã bắt đầu đến Việt Nam từ ngày 7.11 để ổn định chỗ ở, tập luyện và làm quen với điều kiện sân bãi. Hai ngày 9 và 10.11 là thời gian tập luyện chính thức trước khi giải khởi tranh. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTVcab và fanpage của VTF.

Khẳng định năng lực tổ chức giải quốc tế

Việc tiếp tục được trao quyền đăng cai Davis Cup cho thấy uy tín và năng lực tổ chức các giải quần vợt quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định. Đây cũng là cơ hội để VTF tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác với các liên đoàn quần vợt trong khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Thời gian qua, VTF tích cực đăng cai nhiều giải đấu quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ thi đấu theo tiêu chuẩn của World Tennis. Việc lựa chọn NovaWorld Phan Thiết làm địa điểm tổ chức tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh thể thao, du lịch Lâm Đồng đến bạn bè quốc tế.