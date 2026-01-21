Việt Nam tiếp tục trong nhóm các nước an toàn hàng đầu thế giới

Công an nhân dân có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần gương mẫu, tiên phong, một lòng vì Đảng, vì dân, công tác công an đã có những bước tiến rõ rệt.

Đại tướng Lương Tam Quang ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an T.Ư đã lãnh đạo lực lượng công an nhân dân đề cao trách nhiệm, phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tiên phong sắp xếp tổ chức bộ máy, đưa công an chính quy về xã, không tổ chức công an cấp huyện...

An ninh quốc gia được giữ vững, Việt Nam tiếp tục trong nhóm các nước an ninh, an toàn hàng đầu thế giới; xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn; tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, tai nạn cháy, nổ được kiềm chế, kéo giảm; đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm ma tuý, môi trường, hàng giả; xây dựng văn hóa giao thông và hàng trăm xã không ma tuý.

Qua một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu "vượt qua chính mình", lực lượng công an nhân dân có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, cơ bản đã được xây dựng "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", vững vàng khẳng định vai trò "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phấn đấu xây dựng 50% xã trên cả nước, 18 địa phương không ma túy

Theo đại tướng Lương Tam Quang, trong nhiệm kỳ tới, công tác công an tập trung thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng với 4 nội dung.

Đầu tiên, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân; tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Các đại biểu công an tại đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia từ thực hiện "trách nhiệm công vụ" sang "trách nhiệm công vụ - phục vụ", từ "mệnh lệnh, phục tùng" sang "mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển"; chuyển mạnh phương thức hoạt động từ truyền thống sang truyền thống kết hợp chặt chẽ với hiện đại. Không chỉ bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, tuyệt đối không để đất nước bị động về chiến lược, mà chủ động đi trước, biến thách thức thành cơ hội cho phát triển đất nước.

Thứ hai, duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo nền tảng cho thành công của phát triển. Phấn đấu xây dựng 50% xã trên cả nước, 18 địa phương không ma túy, tiến tới không tội phạm.

Tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, kiến tạo niềm tin số, xây dựng xã hội số, công dân số, phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu. Tập trung xây dựng văn hóa "thượng tôn pháp luật", văn hóa giao thông...

Thứ ba, xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất". Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm, bản lĩnh thép, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật, công nghệ, nhân văn, gần dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó có công an".

Thứ tư, tạo bước đột phá phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, củng cố tiềm lực an ninh, đóng góp tích cực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, chất lượng cao của đất nước.