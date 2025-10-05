Việt Nam tốt thứ 5 thế giới với người nước ngoài

Vậy mà giờ đây, dải đất hình chữ S liên tục có tên trong danh sách những quốc gia tốt nhất thế giới để người ngoại quốc tới an cư lập nghiệp. Họ tới Việt Nam vì tò mò, nhưng chọn ở lại vì những điều giản dị.

Khách Tây ngày càng "mê" Việt Nam

Khảo sát Expat Insider do mạng lưới người nước ngoài toàn cầu InterNations mới công bố cho thấy: Việt Nam được vinh danh là quốc gia tốt thứ năm trên thế giới dành cho người nước ngoài trong năm 2025. Cộng đồng toàn cầu dành cho những người sống và làm việc bên ngoài đất nước của mình đã khảo sát hơn 10.000 người nước ngoài mang 172 quốc tịch khác nhau. Họ đã chọn ra các quốc gia đạt điểm cao nhất về mức độ hạnh phúc tổng thể, những nước đứng đầu về chỉ số tài chính cá nhân, cũng như mang lại cho người nước ngoài chất lượng cuộc sống tốt và sự dễ hòa nhập. Với vị trí thứ 5 toàn cầu, Việt Nam vượt qua hàng loạt nước ASEAN và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới. So với báo cáo năm ngoái, Việt Nam tiến 3 bậc.

Trước đó, trong Báo cáo hạnh phúc thế giới do Liên Hiệp Quốc công bố nhân Ngày hạnh phúc quốc tế 19.3, Việt Nam xếp vị trí thứ 46, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Cuộc khảo sát yêu cầu người tham gia đánh giá cuộc sống tổng thể của họ, và bảng xếp hạng được dựa trên những đánh giá này. Báo cáo sau đó xem xét 6 yếu tố chính để giải thích các đánh giá gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi đời khỏe mạnh, sự tự do, lòng hào phóng và nhận thức về tham nhũng. Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có Singapore xếp hạng cao hơn Việt Nam, ở vị trí thứ 36.

Ông Gabriel Meranze Levitt thỏa sức sáng tạo và sống hạnh phúc cùng gia đình tại Việt Nam ẢNH: NVCC

Việc liên tục thăng hạng trên các bảng xếp hạng tốt nhất thế giới đã thu hút rất nhiều người nước ngoài tò mò muốn đến để tìm hiểu, khám phá Việt Nam. Đặc biệt sau dịch Covid-19, là một trong những quốc gia kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất, Việt Nam dần vụt sáng trên bản đồ du lịch thế giới, gần như tháng nào cũng có mặt trong những bảng xếp hạng danh giá về du lịch dành cho điểm đến hấp dẫn nhất toàn cầu. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng mạnh, xóa dần khái niệm mùa cao điểm trong kinh doanh du lịch. Đối tượng khách cũng ngày càng đa dạng, không chỉ còn tập trung ở một vài thị trường truyền thống như trước đây.

"Hãy chấp nhận rằng bạn sẽ không bao giờ khám phá hết mọi thứ ở Việt Nam trong một chuyến đi đâu. Và hãy lấy đó làm lý do để quay trở lại", tác giả Joe Bindloss viết trong một bài đăng trên Lonely Planet. Quả đúng như vậy, rất nhiều du khách đã quay lại Việt Nam nhiều lần để khám phá trọn vẹn đất nước hình chữ S này. Không chỉ vì cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, ẩm thực phong phú mà chính nền văn hóa truyền thống sâu sắc và con người thân thiện là những yếu tố khiến du khách quốc tế không thể quên được và muốn trở lại.

"Bạn bè tôi mê Việt Nam lắm, không phải xã giao đâu, mà là mê thật sự", anh Phước Nhân (32 tuổi, TP.HCM), người làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và bình luận thể thao, cười nói khi kể về nhóm bạn thân đến từ Bangkok, Thái Lan. Nhóm bạn gồm 5 người, từ nhân viên văn phòng, phụ bếp nhà hàng đến chủ quán cà phê, quen biết anh Nhân trong một chuyến đi Thái Lan vài năm trước. Ban đầu chỉ là kết nối trên Facebook, nhưng sau đó tình bạn được nối dài bằng những chuyến du lịch qua lại giữa hai nước. Đến giờ thì Việt Nam đã trở thành điểm hẹn yêu thích của nhóm bạn Thái - đến nay họ đã quay lại Việt Nam lần thứ ba.

Người nước ngoài đến Việt Nam luôn ấn tượng với lòng hiếu khách và sự đón tiếp nồng hậu ẢNH: CAO AN BIÊN

"Lần nào tụi nó cũng khoái hết. Mỗi chuyến đều thiết kế một lịch trình khác nhau, có khi đi Vũng Tàu, lúc lại chọn Đà Lạt hay ở lại TP.HCM vài ngày để ăn uống và khám phá", anh Nhân kể. Theo anh, bạn bè Thái so sánh vui rằng Vũng Tàu giống Pattaya, không sôi động bằng về nightlife (cuộc sống về đêm) nhưng cảnh đẹp, hoang sơ hơn. Còn Đà Lạt thì như Chiang Mai, với không khí mát lạnh, nhiều cây xanh, lại có vườn thú và cà phê "chill" (thư giãn). Với TP.HCM, nhóm bạn Thái lại "phải lòng" ẩm thực đường phố. Anh Pawanat, 35 tuổi, một thành viên của nhóm, chia sẻ bằng giọng hào hứng: "Đi du lịch ở Việt Nam siêu đã! Đồ ăn không chỉ rẻ mà còn vô số lựa chọn, muốn ăn gì cũng có, đi vài bước là gặp hàng quán. Món nào cũng hợp khẩu vị, đặc biệt là bún chả và cơm tấm. Điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là giá cả hay tiện lợi, mà là năng lượng sôi động và thân thiện của con người Việt Nam. Ở đây vui, dễ chịu, ai cũng cười, cũng chào hỏi. Mỗi lần về lại Bangkok chúng tôi đều thấy nhớ Việt Nam và luôn sẵn sàng quay lại bất cứ khi nào có thể".

Cách đây hơn 3 tháng, một đoạn video gây sốt trên mạng xã hội cũng khiến rất nhiều người Việt Nam tự hào. Một nữ du khách nước ngoài đã bày tỏ cảm xúc mãnh liệt bằng câu hỏi: "Tôi phải làm sao để được ở đây mãi mãi đây?". Trong video, hai đứa con của cô đang được một người phụ nữ Việt Nam - có vẻ là chủ quán ăn - chăm sóc ăn uống rất chu đáo. Cô viết thêm: "Bà ngoại Việt Nam đang cho con tôi ăn. Đây chính là lý do tại sao bạn nên khám phá Đông Nam Á cùng con em mình". Với những người từng có kinh nghiệm du lịch cùng con nhỏ, việc lo bữa ăn, chăm sóc trẻ trong suốt hành trình luôn là một thử thách, đặc biệt khi có sự khác biệt về văn hóa, về ẩm thực. Bởi vậy, việc được những người dân bản địa sẵn sàng hỗ trợ như người nhà đã thật sự chạm đến cảm xúc của vị khách này. Không phải lo toan nhiều, thay vào đó, cô được nghỉ ngơi, nhìn con ăn uống vui vẻ, cảm nhận được sự mến khách và chân thành đến nỗi muốn "ở đây mãi mãi". Ở Việt Nam, hình ảnh các chủ quán nhiệt tình đút cơm cho con của khách, vui đùa với trẻ hay bế bồng như con cháu mình để bố mẹ có thể ăn uống thoải mái là điều thường thấy. Thân thiện và hiếu khách - ADN vốn luôn chảy trong máu mỗi người Việt chính là sức hấp dẫn mạnh nhất đối với những người khách ngoại quốc đã từng đến Việt Nam.

Việt Nam vào top 5 quốc gia tốt nhất dành cho người nước ngoài trong năm 2025 ẢNH: ĐÌNH HUY

Mảnh đất để gắn bó cả một phần của cuộc đời

Không chỉ chiếm trọn cảm tình của những du khách ngoại, Việt Nam còn được rất nhiều người nước ngoài chọn là nơi an cư, lập gia đình và sinh sống lâu dài.

Bốn năm trước, trong một lần ghé khu Thảo Điền (cũ), chúng tôi tình cờ bắt gặp một người đàn ông ngoại quốc đang tỉ mẩn bên những mảnh kính vụn. Giữa trưa nắng, ông cặm cụi cắt, mài và ghép từng mảnh nhỏ thành hình khối lấp lánh. Đó là ông Gabriel Meranze Levitt, người Mỹ, khi ấy 43 tuổi, đã sống ở Việt Nam hơn 12 năm và chọn TP.HCM làm "ngôi nhà thứ hai".

Sau hơn một thập niên gắn bó, Gabriel không chỉ làm việc mà còn tạo dựng một đời sống đầy sáng tạo nơi đây. Từ những mảnh kính người dân bỏ đi, ông biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo: khung ảnh, gương, đèn treo hay những hình khối phản chiếu ánh sáng lung linh trong căn nhà nhỏ. Mỗi sản phẩm là một cách ông kể chuyện về "vẻ đẹp của những thứ bị lãng quên". Giờ đây, khi đã 47 tuổi và tròn 16 năm sinh sống ở Việt Nam, Gabriel vẫn giữ thói quen dạo quanh các con hẻm, nhặt nhạnh kính vụn mang về xưởng nhỏ.

Ông nói: "Việt Nam không chỉ là nơi làm việc mà là mảnh đất khiến tôi tìm lại năng lượng sáng tạo, nơi tôi học được sự giản dị và sẻ chia". Tháng 11 năm ngoái, Gabriel tiếp tục mở một triển lãm tác phẩm nghệ thuật từ kính vụn của mình tại TP.HCM. Là người đam mê nghệ thuật và văn hóa Việt, ông thường đưa con gái ghé đường sách TP.HCM vào cuối tuần để cảm nhận rõ nguồn sống đầy năng động mà thân thương. Bên cạnh nghệ thuật, ông còn điều hành một doanh nghiệp xã hội hỗ trợ người giúp việc, phần nào thể hiện mong muốn đóng góp cho cộng đồng đã cho ông cảm giác thuộc về. Với Gabriel, Việt Nam không chỉ là nơi đến, mà đã trở thành một phần cuộc đời.

Tương tự, mới 2 tháng đặt chân đến TP.HCM, Hongqian Fan, 31 tuổi, đến từ Đài Loan, đã cảm thấy như mình đang sống giữa một nguồn năng lượng đặc biệt. Ban đầu, anh chỉ dự định ở lại Việt Nam trong thời gian ngắn để du lịch, khám phá văn hóa và ẩm thực, nhưng càng ở lâu, anh càng bị cuốn vào nhịp sống của thành phố sôi động này và quyết định tìm cơ hội để làm việc, sinh sống lâu dài.

Điều khiến Hongqian ấn tượng nhất là "bầu không khí tràn đầy năng lượng", thứ mà anh nói không dễ tìm thấy ở những đô thị phát triển, nơi cuộc sống thường quá trật tự và dự đoán được. Với anh, mỗi buổi sáng thức dậy ở TP.HCM là một trải nghiệm mới, từ tiếng rao hàng, ly cà phê vỉa hè đến nụ cười thân thiện của người dân. "Ở đây, mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn", anh nói. Dự định của Hongqian là ở lại lâu dài để tìm kiếm một công việc phù hợp, vừa để thử thách bản thân, vừa tiếp tục tận hưởng nhịp sống mà anh đã yêu ngay từ những ngày đầu tiên.

"Miền đất hứa" cho một cuộc sống sung túc, hạnh phúc

Không chỉ mê hoặc khách ngoại bằng cảnh đẹp, đồ ăn hay sự nồng hậu của con người, một trong những yếu tố tiên quyết khiến nhiều người nước ngoài chọn ở lại Việt Nam an cư lạc nghiệp đó là sự đảm bảo về tài chính. Là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, người nước ngoài mô tả Việt Nam có một nguồn năng lượng và sự năng động rõ rệt và khả năng nâng cao tài chính cá nhân lớn.

Từ năm 2017, khảo sát Chuyên gia nước ngoài lần thứ 10 do Bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng HSBC công bố đã chỉ ra rằng: Tính trung bình các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam kiếm được 88.096 USD mỗi năm và 36% trong số họ có thu nhập tăng 25% từ khi chuyển tới đây. Gần 3/4 (72%) cho biết họ tiết kiệm được nhiều hơn và hơn 2/3 (67%) đồng ý rằng thu nhập khả dụng của họ đã cải thiện hơn so với khi họ ở quê nhà. Cả hai tỷ lệ này đều cao hơn mức trung bình toàn cầu. Các chuyên gia cũng nhận được các lợi ích vật chất khác khi chuyển ra nước ngoài sinh sống. Gần một nửa (48%) chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam nói rằng họ có nhiều kỳ nghỉ hơn, đồng thời tận hưởng nhiều hơn các dịch vụ liên quan đến nhân lực địa phương như giúp việc, chăm trẻ (46%), và có nơi ở tiện nghi hơn (45%).

Cùng với sự phát triển ấn tượng của kinh tế Việt Nam những năm qua, đời sống của người dân nói chung cũng như người nước ngoài tại Việt Nam nói riêng ngày càng được cải thiện. Báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại thị trường Việt Nam do Tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự Navigos Group công bố cho thấy: Nhân sự nước ngoài được các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam trả lương rất cao, dao động từ 8.500 - 34.000 USD/tháng, tương đương từ 200 - 800 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt hợp lý, đáp ứng mọi yêu cầu về mức sống nên các nhân sự có chuyên môn cao tại Việt Nam rất dễ dàng tích lũy để sở hữu nhà ở, đảm bảo mức sống tốt cho gia đình và còn có khoản dư để thường xuyên đi du lịch và tiết kiệm.

Đặc biệt, Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập mạnh mẽ, mở ra nhiều lĩnh vực, ngành nghề mới nên dư địa việc làm ngày càng được mở rộng. Đối với ngành may mặc, các ứng viên từ những quốc gia châu Á như Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan… quan tâm tới các cơ hội làm việc tại Việt Nam bởi lương thưởng cạnh tranh. Những vị trí chuyên sâu kỹ thuật như phát triển mẫu, kỹ thuật may, cải tiến, kiểm tra chất lượng… có nhiều cơ hội được tuyển dụng.

Đối với mảng nhân sự du lịch, các doanh nghiệp du lịch, khách sạn tăng nhu cầu tuyển dụng các vị trí lãnh đạo cấp cao người nước ngoài bởi ngành này đang phục hồi rất nhanh và phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, ngành tiêu dùng nhanh đang có nhu cầu tuyển dụng cao, lại có tính chất rất năng động, thích ứng nhanh nên không chỉ các doanh nghiệp trong ngành mà còn có cả các doanh nghiệp ngoài ngành này săn đón. Các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, công nghệ thông tin… cũng đang là mảnh đất màu mỡ cho các nhân sự nước ngoài tìm kiếm cơ hội.

Từ thiên nhiên, khí hậu, con người, chi phí cho tới khả năng nâng cao tài chính, Việt Nam đều có thể đáp ứng hết các nhu cầu để mọi người tới đây sinh sống, làm ăn và tận hưởng hạnh phúc.

Báo cáo Expat Insider 2024, InterNations đánh giá Việt Nam nhìn chung là một quốc gia an toàn cho người nước ngoài. Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp hơn nhiều nước phương Tây. Nhà ở, thực phẩm và phương tiện đi lại... là những chi phí chính, đều tương đối phải chăng.