Việt Nam trỗi dậy trên bản đồ sắc đẹp toàn cầu

Làn sóng dịch chuyển mới

Năm 2025, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor xếp VN vào top 5 cường quốc sắc đẹp châu Á nhờ giành chiến thắng ở 3 trong số 6 cuộc thi hoa hậu hàng đầu thế giới. Đó là vương miện Hoa hậu Trái đất 2018, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 và Hoa hậu Quốc tế 2024, chưa kể hàng loạt danh hiệu á hậu quốc tế khác. Điều này không chỉ nâng tầm vị thế của VN trên bản đồ nhan sắc quốc tế mà còn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới.

Ông Phúc Nguyễn, chuyên gia hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực hoa hậu tại VN, đánh giá: "Ở góc độ tích cực, chúng ta thấy rõ ràng những đơn vị nắm giữ bản quyền, những công ty, đội ngũ tổ chức các cuộc thi nhan sắc ở VN dần chuyên nghiệp, nghiêm túc hơn với lĩnh vực của mình. Họ biết nắm bắt cơ hội và phát triển theo hướng ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Bản thân các thí sinh có sự đầu tư toàn diện hơn, hiểu rõ vai trò, giá trị của mình khi dự thi quốc tế và đạt được thành tích cao".

Huỳnh Thị Thanh Thủy (giữa) - người đẹp Việt đầu tiên đăng quang Hoa hậu Quốc tế ẢNH: AFP

Những năm gần đây, VN còn trở thành tâm điểm mới khi liên tục được lựa chọn là nơi tổ chức hàng loạt cuộc thi lớn quốc tế: Miss Earth 2023, Miss Grand International 2023, Mr World 2024… Sắp tới, khán giả sắc đẹp toàn cầu một lần nữa dồn sự chú ý về VN để dõi theo hành trình tranh vương miện Miss World 2026 của dàn thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhắc đến khía cạnh này, chuyên gia Phúc Nguyễn chỉ ra rằng bên cạnh tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm, năng lực tổ chức của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp ở VN ngày càng tăng thì còn liên quan đến sự dịch chuyển của làn sóng hoa hậu ở quốc tế. "Cơn khát" hoa hậu tại Mỹ, Venezuela hay một số nước khác ở khu vực Mỹ Latin… đã "hạ nhiệt", từ đó các tổ chức hoa hậu quốc tế bắt đầu nhắm đến các thị trường giàu tiềm năng hơn, trong đó có VN. "Đối với những quốc gia đã gặt hái được quá nhiều thành tựu trong lĩnh vực này thì họ đã thấy đủ, thậm chí dư, từ đó họ không cần "máu lửa", đầu tư, khao khát chạy theo thành tích như trước. Dần dần, làn sóng mới chuyển sang khu vực châu Á, cụ thể hơn là Đông Nam Á của chúng ta", ông Phúc Nguyễn phân tích.

Làm chủ "cuộc chơi"

Không dừng lại ở việc "đem chuông đi đánh xứ người", VN còn là nơi sản sinh ra 2 đấu trường nhan sắc quốc tế mới nổi là Miss Charm (từ năm 2023) và Miss Cosmo (từ 2024), thu hút hàng trăm thí sinh đến thi thố mỗi năm.

Miss Charm 2025 Anna Blanco cho biết cô bất ngờ trước sự quan tâm nồng nhiệt của người VN dành cho các cuộc thi hoa hậu. "Điều thực sự làm nên sự khác biệt của VN hiện nay chính là cách mà niềm đam mê ấy được tổ chức, đào tạo chuyên nghiệp, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế; cùng với đó là sự chuẩn bị bài bản của từng thí sinh. Những thí sinh VN không chỉ mang vẻ đẹp nổi trội mà còn cho thấy nỗ lực học hỏi, trau dồi và hỗ trợ lẫn nhau. Thêm vào đó là khả năng đã được chứng minh của VN trong việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp quốc tế hàng đầu", hoa hậu người Venezuela chia sẻ.

Miss Charm 2025 Anna Blanco ẢNH: MISS CHARM

Với kinh nghiệm thi nhan sắc của mình, Anna Blanco cho biết khác biệt giữa cuộc thi Miss Charm của VN với nhiều đấu trường quốc tế khác chính là không có cảm giác ganh đua kịch tính hay thương mại hóa mà ưu tiên tính chân thực, sự kết nối giữa các thí sinh, giữa các nền văn hóa và khán giả. Miss Charm 2025 đánh giá đây là chuẩn mực, xu hướng mới trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Chia sẻ về hành trình thi nhan sắc ở VN, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist cho biết cô ấn tượng với những trải nghiệm giàu chiều sâu văn hóa, sự kết nối với khán giả bên cạnh việc cuộc thi có định hướng rõ ràng, tổ chức tương đối nhất quán, không tạo cảm giác cứng nhắc. "Tôi đánh giá cao việc cuộc thi không giới hạn trong khuôn khổ sân khấu. Những hoạt động bên lề, đặc biệt là các trải nghiệm tại nhiều địa phương, mang lại góc nhìn thực tế và giúp hành trình trở nên thú vị, gần gũi hơn", hoa hậu người Mỹ chia sẻ.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist ẢNH: MISS COSMO

Ông Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Miss Cosmo, cho biết dàn thí sinh quốc tế không chỉ đến thi thố mà còn trực tiếp sống, cảm nhận và lan tỏa hình ảnh VN thông qua góc nhìn cá nhân. "Chính sự đa dạng về quốc tịch, văn hóa và tiếng nói đã giúp câu chuyện VN được kể lại theo nhiều chiều, giàu cảm xúc và gần gũi hơn với khán giả toàn cầu", CEO Miss Cosmo nhận định.

Chuyên gia Phúc Nguyễn cho biết: "Sự xuất hiện của hai cuộc thi kể trên góp phần thay đổi cách nhìn nhận của công chúng quốc tế về VN, đồng thời cho thấy chúng ta đã chủ động hơn trong cuộc chơi. Đây là bước tiến đáng hoan nghênh bởi trước giờ thí sinh của chúng ta đa phần "đem chuông đi đánh xứ người", toàn tham gia cuộc chơi của người khác. Giờ đây, VN đã bước lên một tầm cao mới trong lĩnh vực hoa hậu". Theo ông, hai cuộc thi đều thành công ở góc độ quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người, bản sắc VN ra quốc tế.