Việt Nam trong top điểm đến tốt nhất của du khách Mỹ

Tỷ giá hối đoái thuận lợi chỉ giúp du khách ở một mức độ nhất định. Điều thực sự khiến những điểm đến sau đây trở nên "hợp túi tiền" là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Nhiều nơi trong số đó có các bảo tàng, đền chùa và di tích khảo cổ đẳng cấp thế giới với phí vào cửa chỉ vài đô la Mỹ hoặc thậm chí miễn phí. Nền ẩm thực đường phố phong phú đến mức một ngày ăn uống trọn vẹn hiếm khi vượt quá 15 đô la. Khách sạn hạng sang có giá rẻ hơn nhiều lần ở Tây Âu hoặc Mỹ. Hệ thống giao thông công cộng và ứng dụng gọi xe có giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá của Uber ở Mỹ... Xét riêng lẻ, mỗi yếu tố đó đều là một lợi thế nhưng khi kết hợp lại, chúng thay đổi hoàn toàn cách tính toán chi phí cho một chuyến đi.

Một đô la có thể mua được ít hàng hóa hơn ở London hoặc Oslo vẫn có thể có giá trị đáng kể ở một quốc gia có chỗ ở giá rẻ, các điểm tham quan văn hóa miễn phí và giao thông nội địa giá thấp. Đây không chỉ đơn thuần là du lịch giá cả phải chăng. Xét trên mọi phương diện, đây là lựa chọn đáng giá nhất trong nhiều năm qua đối với du khách Mỹ. Dưới đây là những cơ hội để bạn sử dụng tiền một cách hiệu quả nhất trong năm nay.

Romania

Đồng leu đã giảm khoảng 10% so với đô la trong năm qua, có nghĩa là người Mỹ nhận được nhiều hơn cho mỗi đô la đổi được, đẩy một điểm đến vốn đã hợp lý trở thành nơi có giá cả phải chăng.

Phong cảnh thảo nguyên ở Kyrgyzstan





Kyrgyzstan

Các khu cắm trại lều yurt được thiết kế bởi kiến trúc sư, bao gồm ba bữa ăn, sử dụng phòng xông hơi và tầm nhìn đẹp đến mức khiến hầu hết các bưu thiếp vùng núi Alps phải ghen tị, có giá từ 80 đến 160 đô la một đêm (đã bao gồm tất cả), và sự ổn định của đồng tiền đồng nghĩa với việc sức mua tăng lên mà không có rủi ro biến động như các loại tiền tệ mới nổi khác.

Senegal

Những bãi biển đẳng cấp thế giới, nền văn hóa âm nhạc phong phú và nền ẩm thực phát triển mạnh mẽ của Senegal thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đã khám phá hết trục Morocco - Ai Cập. Đồng franc CFA được neo vào đồng euro, mang lại sự ổn định tiền tệ hiếm có trong khu vực, trong khi giá cả thấp hơn đáng kể so với bất kỳ nơi nào ở châu Âu.

Lào

Đồng kip đã mất hơn 60% giá trị so với đô la trong thập kỷ qua, điều đó có nghĩa là du khách Mỹ hiện nhận được nhiều hơn đáng kể cho mỗi đô la chi tiêu.

Thổ Nhĩ Kỳ

Sự trượt giá dài và ảm đạm của đồng lira tiếp tục, hiện ở mức khoảng 43,59 lira đổi 1 đô la, và đối với du khách chuyển đổi từ đô la, lợi ích thực tế đã chuyển từ thuận lợi thành một điểm đến đáng trải nghiệm ngay bây giờ. Lạm phát đã giảm từ mức đỉnh điểm 75% vào năm 2024 xuống dưới 31%, điều đó có nghĩa là chi phí sinh hoạt cuối cùng cũng ổn định ngay cả khi đồng lira giảm giá trị theo hướng có lợi cho du khách sử dụng đô la Mỹ.

Một trong những di sản thế giới của Ấn Độ

Ấn Độ

Với tỷ giá khoảng 90,56 INR/đô la, sự suy giảm của đồng rupee đã khiến Ấn Độ trở nên phải chăng hơn đối với người Mỹ so với nhiều năm trước, điều này thực sự đáng nói nếu xét đến danh tiếng về giá trị kinh tế của quốc gia này.

Serbia

Đồng dinar đã mạnh lên khoảng 99 dinar đổi 1 đô la từ mức 112 một năm trước, thu hẹp lợi thế tiền tệ một cách khiêm tốn, nhưng cấu trúc giá cả cơ bản của Serbia vẫn nằm trong vùng giá hời theo bất kỳ tiêu chuẩn châu Âu nào.

Phong cảnh vịnh Hạ Long trên CN Traveler

Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã được coi là điểm đến giá cả phải chăng nhất Đông Nam Á. Với ngân sách hàng ngày từ 100 đến 150 USD, du khách có thể trải nghiệm những điều mà ở các thành phố tương đương của châu Âu sẽ tốn gấp ba lần, và việc nhập cảnh đã được cải thiện đáng kể với chính sách miễn visa 45 ngày cho công dân Mỹ và Anh mà không cần khoảng thời gian gián đoạn giữa các chuyến thăm, cùng với visa điện tử 90 ngày chỉ với 25 USD.

Gambia

Quốc gia nhỏ nhất lục địa châu Phi này từ lâu đã thu hút các nhà nghiên cứu chim, nhưng đang nhanh chóng trở thành điểm đến ẩm thực và cảng du lịch sang trọng, với bờ biển Đại Tây Dương được tô điểm bởi các khu nghỉ dưỡng bãi biển có giá dưới 50 USD một đêm.

Kim tự tháp ở Ai Cập

Ai Cập

Việc đồng bảng Ai Cập mất giá 38% vào tháng 3 năm 2024 đã biến một điểm đến vốn đã phải chăng thành món hời cho du khách mang đô la Mỹ, và mặc dù giá trị đồng tiền này đã phục hồi đôi chút kể từ đó, nhưng vẫn duy trì mức giá cao.

Các điểm đến khác trong danh sách còn có Oman, Albania, Gruzia, Sri Lanka, New Zealand, Guatemala.