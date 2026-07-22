Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược, kết nối phát triển

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ẢNH: BNG

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho môi trường an ninh và phát triển, cùng bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao sự coi trọng và ủng hộ của Trung Quốc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, trong đó có những kinh nghiệm phù hợp của Trung Quốc về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; phát huy vai trò định hướng chiến lược của trao đổi cấp cao; thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng thực chất, sâu sắc theo định hướng "6 hơn".

Hai bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác theo hướng cân bằng, bền vững, bao trùm và cùng có lợi.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa, nhất là nông sản Việt Nam; tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp hai nước và tạo điều kiện để Việt Nam là nước chủ đề của hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn: Xuất khẩu sang Trung Quốc".