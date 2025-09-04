Việt Nam ủng hộ nỗ lực vì hòa bình, an ninh và phát triển

Sáng 3.9, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao VN tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của VN đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển; đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của VN: độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Trung Quốc Ảnh: TTXVN

Sau phát biểu chào mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra với sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại trong biên chế Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự lễ đón và chụp ảnh chung các trưởng đoàn tham dự lễ kỷ niệm do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư VN - Nga

Chiều 3.9, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng lần đầu tiên gặp Tổng thống Nga trên cương vị Chủ tịch nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân VN rất trân trọng và biết ơn Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho VN sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân VN tới Tổng thống Putin và nhân dân Nga về những lời chúc mừng tốt đẹp và việc cử đội danh dự của quân đội Nga tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 của VN vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định VN rất coi trọng quan hệ với Nga, luôn quan tâm, ủng hộ nước Nga phát triển ổn định, vững mạnh, phát huy vai trò tích cực và xây dựng ở khu vực và trên thế giới, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa Nga và ASEAN; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nhân dân Nga sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định VN hoan nghênh các doanh nghiệp Nga tìm các hướng đi mới trong lĩnh vực đầu tư vào các khu công nghiệp, hợp tác sản xuất dược phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ số… tại VN.

Ngày 3.9, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez; Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un; Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Thủ tướng Slovakia Robert Fico…

Hai bên nhất trí củng cố quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến VN của Tổng thống Putin tháng 6.2024 và chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5.2025; tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao. Hai bên nhấn mạnh quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của mỗi nước; tích cực triển khai, thực hiện Kế hoạch tổng thể về hợp tác VN - Nga đến năm 2030; mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau; đẩy mạnh hợp tác dầu khí, năng lượng, hỗ trợ các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, đẩy nhanh đàm phán các hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hợp tác quân sự, nghiên cứu khoa học biển, an ninh mạng, kiểm soát internet vệ tinh, thúc đẩy hợp tác y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch..., đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng, nhất là LHQ và ASEAN.