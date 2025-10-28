Việt Nam - Uzbekistan còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác

Ngày 27.10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Viện Lập pháp (Hạ viện) Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn Uzbekistan đã tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội; khẳng định tình cảm gắn bó lâu đời và quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Uzbekistan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập, trong đó có Uzbekistan. Chủ tịch Quốc hội thông tin về tình hình Việt Nam, những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Hai Chủ tịch nhất trí Quốc hội Việt Nam và Uzbekistan còn nhiều dư địa và tiềm năng để thúc đẩy hợp tác; khẳng định tiếp tục giám sát, đôn đốc và ủng hộ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hai nước hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như kinh tế - thương mại, dầu khí, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, logistics, giao thông vận tải...; nâng cao vai trò của cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Bên cạnh đó, hai nước thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, tăng cường vai trò giám sát triển khai các thỏa thuận đạt được và văn kiện đã ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tháng 4.2025; đồng thời phát huy vai trò cầu nối của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các ủy ban chuyên môn trong việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết, cũng như trao đổi thông tin chuyên môn giữa đại biểu Quốc hội hai nước.

Hai bên ghi nhận sự phối hợp tích cực và hiệu quả của nghị viện hai nước trên trường quốc tế và thống nhất Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Uzbekistan, trong đó có Hạ viện Uzbekistan sẽ đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn liên nghị viện như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU)..., cũng như tăng cường cử đoàn tham dự các hoạt động nghị viện đa phương được tổ chức tại mỗi nước, góp phần làm sâu sắc và hiệu quả hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Uzbekistan.