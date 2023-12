Việt Nam và Malaysia ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Malaysia có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước mà còn tạo xung lực mới, hứa hẹn đưa quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương

BQP

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiết ở khu vực Đông Nam Á, chia sẻ nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử; đều là những thành viên tích cực và trách nhiệm của ASEAN, cùng chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

Hai nước đang tích cực triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Hai Bộ trưởng cũng chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.



Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, sự cần thiết phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

Đánh giá hai nước có lịch sử quan hệ lâu đời với những lợi ích chung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia cho rằng, quan hệ quốc phòng hai nước đã có nhiều bước phát triển tích cực trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương năm 2008, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2015. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới, quan hệ quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan đã ký Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về hợp tác quốc phòng song phương.

Bản ghi nhớ định hướng cho hợp tác quốc phòng thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực: tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, sớm thiết lập các cơ chế tham vấn, đối thoại; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ, cứu nạn…; tích cực tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế, nhất là trong các cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).