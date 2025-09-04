Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Việt Nam và Nga quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
04/09/2025 07:52 GMT+7

Chiều tối ngày 3.9, kết thúc chuỗi các hoạt động tiếp xúc song phương dày đặc với lãnh đạo các nước nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất trân trọng và biết ơn Liên Xô trước đây và Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam và Nga quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới Tổng thống Putin và nhân dân Nga về những lời chúc mừng tốt đẹp và việc cử đội danh dự của quân đội Nga tham dự Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 của Việt Nam vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nga, luôn quan tâm, ủng hộ nước Nga phát triển ổn định, vững mạnh, phát huy vai trò tích cực, xây dựng ở khu vực và trên thế giới, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa Nga và ASEAN.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Nga tìm các hướng đi mới trong lĩnh vực đầu tư vào các khu công nghiệp, hợp tác sản xuất dược phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ số… tại Việt Nam.

Tổng thống Putin khẳng định Nga rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Tổng thống Nga tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục tiến tới giành được những thắng lợi to lớn hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Putin tháng 6.2024 và chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5.2025; tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao.

Hai bên nhấn mạnh quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của mỗi nước; tích cực triển khai, thực hiện Kế hoạch tổng thể về hợp tác Việt Nam - Nga đến năm 2030; mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau; đẩy mạnh hợp tác dầu khí, năng lượng, hỗ trợ các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, đẩy nhanh đàm phán các Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Đồng thời, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hợp tác quân sự, nghiên cứu khoa học biển, an ninh mạng, kiểm soát internet vệ tinh, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, giao thông vận tải, du lịch..., đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng.

