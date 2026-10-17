Việt Nam vào top điểm đến mùa thu đẹp nhất thế giới

Thời tiết đã chính thức chuyển mùa, lá cây theo đó bắt đầu chuyển màu, và trên khắp thế giới, mọi người đang lên kế hoạch cho những chuyến đi nghỉ dưỡng mùa thu để tận hưởng không gian mát mẻ cùng màu sắc kỳ diệu.

Với sự giúp đỡ của độc giả, Lonely Planet đã tổng hợp danh sách 15 điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất.

Đối với Việt Nam, bài viết cho biết thời tiết tuyệt vời cho những chuyến phiêu lưu là nguyên nhân chính đưa điểm đến này vào top 15 mùa thu đẹp nhất, ở vị trí thứ 4. "Mùa thu là thời điểm Việt Nam đẹp nhất. Hà Nội trở nên mát mẻ hơn, khiến việc khám phá những con phố quanh co, đầy sức sống trở nên thú vị. Vịnh Hạ Long thơ mộng trong vắt nhất và làn nước ấm áp hoàn hảo để tắm biển. Và nếu đến với những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa hay trên khắp Hà Giang, du khách sẽ thấy chúng chuyển sang màu vàng óng ánh đầy mê hoặc đúng vào thời điểm thu hoạch lúa. Xa hơn về phía nam, nhiệt độ ấm hơn được cân bằng bởi những cơn mưa, nhưng đừng để thời tiết thất thường ngăn cản bạn trải nghiệm một trong những đất nước kỳ diệu nhất thế giới. Với một chiếc ô trong tay, bạn vẫn có thể thưởng thức phở ở những góc phố nhộn nhịp ở Hà Nội, lái xe máy qua TP.HCM và đạp xe ở vùng nông thôn xung quanh Hội An cố kính", Lonely Planet viết.

Vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội bên tháp Rùa Ảnh: Giang Trịnh

Ở vị trí số 1 là Nhật Bản, với những công viên, khu vườn và đường mòn trong rừng, đây là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới để trải nghiệm sắc màu mùa thu quyến rũ. Tại Kyoto và Tokyo, du khách có thể chiêm ngưỡng những tán lá tuyệt đẹp cho đến tận tháng 11, tạo nên một kỳ nghỉ cuối thu hoàn hảo.

Các điểm đến còn lại trong danh sách lần lượt gồm Ý, Thái Lan, khu vực Nam Mỹ, Sri Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, New Zealand, Úc, một số nơi châu Phi, Na Uy, Philippines và New York.