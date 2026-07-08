Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp Venezuela 300.000 USD

Ngày 8.7, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24.6 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tặng quà, động viên người dân Venezuela ẢNH: HOÀNG VŨ

Trước đó, Việt Nam đã cử đoàn cứu nạn, cứu hộ gồm 124 thành viên sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất kép. Lực lượng tinh nhuệ này bao gồm các cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela vào ngày 24.6 và công tác bảo hộ công dân Việt Nam trong vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, được tin vụ động đất tối 24.6 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, ngày 25.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thăm hỏi trực tiếp Venezuela trong chuyến thăm chính thức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Venezuela an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang phối hợp với các cơ quan sở tại để theo dõi tình hình, hỗ trợ và bảo hộ công dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất.