Việt Nam vượt Thái Lan, Hàn Quốc trong bảng xếp hạng du lịch thế giới

Mới đây, tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ công bố kết quả Readers' Choice Awards 2026 (Giải thưởng do độc giả bình chọn), trong đó Việt Nam góp mặt trong danh sách 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới.

Theo bảng xếp hạng, Việt Nam đạt 92,99 điểm, đứng thứ 10 trong tổng số 20 quốc gia được vinh danh. Đáng chú ý, Việt Nam xếp trên Hàn Quốc (92,98 điểm, hạng 11) và Thái Lan (92,89 điểm, hạng 12). Khoảng cách giữa Việt Nam và Hàn Quốc chỉ 0,01 điểm, trong khi mức chênh lệch với Thái Lan là 0,1 điểm.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là Nhật Bản với 95,52 điểm, tiếp đến là Ý (94,80 điểm) và Ireland (94,15 điểm). Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Campuchia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hy Lạp và Panama.

Trong khu vực Đông Nam Á, Campuchia gây chú ý khi vươn lên vị trí thứ 4 thế giới với 93,57 điểm, cao hơn cả những điểm đến nổi tiếng ở châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp. Ngoài Campuchia và Việt Nam, khu vực còn có Thái Lan ở vị trí thứ 12 và Singapore đứng thứ 18.

Đây là kết quả thuộc Readers' Choice Awards, giải thưởng thường niên được Condé Nast Traveler tổ chức từ năm 1988, dựa trên đánh giá và bình chọn của độc giả về các điểm đến, dịch vụ và trải nghiệm du lịch trên toàn cầu. Ở kỳ bình chọn lần thứ 39 năm nay, ban tổ chức ghi nhận 798.867 lượt bình chọn ở nhiều hạng mục khác nhau, từ quốc gia, thành phố đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không và du thuyền.

Vịnh Hạ Long, một trong những điểm đến nổi tiếng của du lịch Việt Nam ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả bình chọn là sự ghi nhận của độc giả quốc tế đối với sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam, từ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, chiều sâu văn hóa đến nền ẩm thực đặc sắc và những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa.

Sức hút của Việt Nam đến từ sự đa dạng của các điểm đến, trải dài từ những đô thị sôi động đến vùng núi, biển đảo và miền quê giàu bản sắc. Du khách có thể khám phá những khu phố cổ ở Hà Nội, cảm nhận nhịp sống năng động của TP.HCM, tham quan di sản thế giới tại vịnh Hạ Long, Hội An, Huế hay tận hưởng kỳ nghỉ tại các điểm đến ven biển như Đà Nẵng, Phú Quốc.

Bên cạnh những địa danh quen thuộc, các cung đường vùng cao phía bắc, không gian văn hóa Tây Nguyên cùng các hoạt động du lịch cộng đồng cũng mang đến nhiều lựa chọn cho du khách muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, phong tục và đời sống của người dân địa phương.

Ẩm thực tiếp tục là một trong những yếu tố tạo nên bản sắc riêng cho du lịch Việt Nam. Từ phở, bánh mì, cà phê đến các món ăn địa phương mang đậm dấu ấn vùng miền, mỗi hành trình đều có thể trở thành cơ hội khám phá những hương vị mới. Sự thân thiện, hiếu khách của người dân cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách quốc tế.

Ẩm thực Việt Nam chinh phục thực khách quốc tế ẢNH: LÊ NAM

Việc góp mặt trong top 10 của Condé Nast Traveler diễn ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về lượng khách quốc tế. Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm.

Riêng tháng 9, lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,77 triệu lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực trước khi ngành du lịch bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế những tháng cuối năm.