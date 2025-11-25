Việt Nam xét nghiệm viêm gan D chuẩn Mỹ, miễn phí gần 2.500 ca toàn quốc

ThS-BS-CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết virus gây viêm gan siêu vi D (HDV) là loại virus chỉ tấn công người đã nhiễm viêm gan siêu vi B. Hai loại virus này "đi chung" làm đẩy nhanh tốc độ xơ gan và ung thư gan gấp 2 - 3 lần. Hiện Việt Nam có khoảng 10 triệu người bị viêm gan siêu vi B. Tuy nhiên, hầu hết người bệnh chưa từng được tầm soát viêm gan siêu vi D, dẫn tới thiếu dữ liệu quan trọng để quản lý chặt chẽ các ca bệnh đồng nhiễm cả 2 loại virus.

Kỹ thuật viên Trung tâm Xét nghiệm, BVĐK Tâm Anh vận hành hệ thống BioDot (Mỹ) thực hiện kỹ thuật Q-MAC giúp tìm kháng thể virus viêm gan D, tác nhân có thể gây ung thư gan ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết Nghiên cứu HEP-D là dự án chung giữa các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ). Đây là nghiên cứu đầu tiên, đa trung tâm theo chuẩn quốc tế với quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay tại Việt Nam về viêm gan D. Nghiên cứu sẽ được triển khai đa trung tâm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 11.2025 đến tháng 7.2026. Mục tiêu giúp người bệnh đang mắc viêm gan B - D thêm cơ hội phát hiện sớm, chủ động quản lý, điều trị, ngăn chặn xơ gan - ung thư gan hiệu quả.

Trung tâm Xét nghiệm của Viện Nghiên cứu Tâm Anh và BVĐK Tâm Anh được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, chuyên sâu và độc lập cho nghiên cứu và khám, chữa bệnh

Đây là 1 trong 4 dự án quan trọng mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford đã ký kết hợp tác từ năm 2023, trong chuyến thăm cấp nhà nước qua lại của hai Chính phủ Việt Nam - Mỹ.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch của Đại học Stanford trong lễ công bố hợp tác về đào tạo xét nghiệm viêm gan D vào ngày 15.11.2023 ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Bác sĩ Trí cho biết xét nghiệm viêm gan D hiện nay đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn các xét nghiệm viêm gan B thông thường. Do đó, Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus viêm gan siêu vi D chuyên dụng hiện đại trị giá hàng chục tỉ đồng phục vụ cho nghiên cứu này.

"Nghiên cứu HEP-D của Viện Nghiên cứu Tâm Anh áp dụng chuẩn xét nghiệm quốc tế, thiết bị và quy trình đồng bộ, nhằm đảm bảo dữ liệu đủ độ tin cậy để thẩm định, so sánh với các nghiên cứu lớn trên thế giới", bác sĩ Trí cho biết.

Giáo sư Harry B. Greenberg, "cha đẻ" của vắc xin Rota thế hệ đầu tiên, Cố vấn Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (áo xanh) trực tiếp thăm và làm việc tại Trung tâm Xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2012 tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, từ tháng 12.2023 ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Trong nghiên cứu viêm gan D tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh, các chuyên gia của Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford đã trực tiếp đào tạo về kỹ thuật Q-MAC, sử dụng các hệ thống máy chuyên dụng hiện đại của BioDot và Odyssey DLx của LI‑COR (Mỹ). Kỹ thuật giúp đánh giá chính xác tỷ lệ lưu hành viêm gan D, đặc biệt là trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính như trong nghiên cứu HEP-D.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn sở hữu Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào hiện đại và đạt các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về giải phẫu bệnh như CAP toàn diện, ISO 15189:2012, chứng nhận uy tín từ Hội Bệnh học Hoa Kỳ. Với năng lực dẫn đầu về xét nghiệm, Tâm Anh hướng tới trở thành trung tâm tiếp nhận và xử lý bệnh phẩm cho bệnh nhân viêm gan D khu vực và quốc tế.

Bên cạnh năng lực xét nghiệm, giải phẫu bệnh vượt trội, Hệ thống BVĐK Tâm Anh còn sở hữu hàng loạt công nghệ, thiết bị chuyên dụng hiện đại hàng đầu thế giới trong chẩn đoán, đánh giá các bệnh lý liên quan mật thiết với viêm gan B, D và các bệnh khác về gan, mật như Hệ thống máy siêu âm Acuson Sequoia (Siemens, Đức) kết hợp kỹ thuật mới ARFI siêu âm đàn hồi; Hệ thống "siêu máy" CT hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt và MRI 3 Tesla…

Hệ thống máy siêu âm cao cấp hiện đại hàng đầu thế giới Acuson Sequoia (Siemens, Đức) ứng dụng kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô, đánh giá mức độ gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan... ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Nghiên cứu HEP-D do Viện Nghiên cứu Tâm Anh triển khai sẽ thu nhận bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất và được làm xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm virus viêm gan D hay không. Toàn bộ chi phí xét nghiệm nằm trong phạm vi nghiên cứu sẽ được miễn phí. Đồng thời người tham gia sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, bệnh nhân có thể rút lui bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến quá trình khám và điều trị thông thường của họ.