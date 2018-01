Sau vụ việc một nam bảo vệ tại chung cư Sài Gòn Metro Park (đường số 2, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM) hành hung ông Phan Văn Quang (68 tuổi, quê Quảng Trị) tại hầm giữ xe chung cư, Trung tá Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng công an P.Trường Thọ cho biết đã tạm giữ ngay bảo vệ trên vào trưa 5.1.

Sẽ điều tra xử lý nghiêm

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hồng, ngay sau khi xảy ra vụ việc bảo vệ chung cư đánh người tối 2.1, đơn vị đã nhận được thông tin.

Tuy nhiên, khi công an đến bệnh viện Q.Thủ Đức để tìm hiểu thì sức khỏe của ông Phan Văn Quang (nạn nhân) chưa ổn, phải điều trị và hẹn đến CA P.Trường Thọ báo cáo vụ việc sau.

Đồng thời, đơn vị cũng đã đến chung cư Sài Gòn Metro Park để xác minh vụ việc, nhưng nam bảo vệ có liên quan bỏ đi, không còn làm tại chung cư nên đến trưa 5.1, đơn vị mới nắm được thông tin và đưa Quân về công an P.Trường Thọ lấy lời khai.

“Nam bảo vệ Nguyễn Mạnh Quân hiện đã được đơn vị bàn giao lại cảnh sát điều tra công an Q.Thủ Đức để tiếp tục khai thác thông tin làm rõ vụ việc. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trao đổi với quản lý chung cư để nắm vấn đề và yêu cầu chấn chỉnh, không để tái diễn lần thứ 2”, Trung tá Nguyễn Thanh Hồng cho biết.

Trao đổi với báo Thanh Niên chiều cùng ngày, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng công an Q.Thủ Đức, cũng cho biết đến chiều 5.1, nam bảo vệ Nguyễn Mạnh Quân đã được công an P.Trường Thọ bàn giao cảnh sát điều tra công an Q.Thủ Đức lấy lời khai, điều tra làm rõ.

“Lúc xảy ra vụ việc, nam bảo vệ này trốn khỏi chung cư đang làm nên không thể triệu tập ngay. Sau khi nắm rõ tình hình thì chúng tôi mới cho đưa Quân về công an phường, hiện mọi việc đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin đến báo chí”, Đại tá Lê Anh Tuấn cho biết thêm.

Trong khi đó, lúc 15 giờ 15 phút chiều cùng ngày, khi chúng tôi liên hệ trực tiếp Ban quản lý chung cư Sài Gòn Metro Park (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) để hỏi thêm về vụ việc, một nhân viên tại đây cho biết hiện lãnh đạo và quản lý chung cư đi vắng, không thể cung cấp được thông tin cho báo chí.

'Nhiều người bị lấy tiền hậm hực bỏ đi'

Tôi chỉ mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ về vụ việc để những người dân sống ở chung cư cũng như người thân từ bên ngoài vào chơi không bị xảy ra trường hợp tương tự như vậy nữa. Thật sự 50.000 đồng không đáng là bao nhưng quản lý tòa nhà làm gì cũng phải rõ ràng, phạt thì có biên bản chứ không đưa tiền trao tay như vậy được Ông Phan Văn Quang lại nói phạt 50.000 đồng. Ông yêu cầu lập biên bản mới đóng tiền phạt thì xảy ra tranh cãi và nam bảo vệ lao vào đánh tới tấp khiến ông bị thương nặng, ngất xỉu tại chỗ. Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Phan Văn Quang cho biết, khi từ lầu 10 chung cư Sài Gòn Metro Park xuống hầm giữ xe thì chiếc xe máy của ông đã bị dịch chuyển đi ra khỏi vị trí ban đầu. Khi dắt xe ra cổng thì bảo vệ giữlại nói phạt 50.000 đồng. Ông yêu cầu lập biên bản mới đóng tiền phạt thì xảy ra tranh cãi và nam bảo vệ lao vào đánh tới tấp khiến ông bị thương nặng, ngất xỉu tại chỗ.

“Thời điểm tôi đòi lập biên bản mới đóng tiền, thì cũng có khoảng 5 người đến chung cư gửi xe cũng bị phạt. Hầu hết mọi người đóng tiền xong đều bức xúc phản ảnh thu sai và hậm hực bỏ đi. Tôi thấy lỗi này không hợp lý, vì xe tôi đã bị dịch chuyển. Nếu có khách lạ vào chung cư lần đầu chưa biết nơi để xe thì bảo vệ phải hướng dẫn mọi người để xe cho đúng, chẳng lẽ bảo vệ chung cư chỉ trông có khách để xe sai quy định thì lấy tiền người khác”, ông Quang bức xúc nói.

Cũng theo ông Quang, con ông về ở tòa nhà chung cư được hơn 5 tháng nay. Ông đến chung cư chơi và thăm con đã 7 lần trước đó, việc để xe so với hôm tối 2.1 không có gì khác. Nhưng không ngờ tối đó lạ xảy ra vụ việc khiến ông hết sức bàng hoàng.

“Tôi chỉ mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ về vụ việc để những người dân sống ở tòa chung cư cũng như người thân từ bên ngoài vào chơi không bị xảy ra trường hợp tương tự như vậy nữa. Thật sự 50.000 đồng không đáng là bao nhưng quản lý tòa nhà làm gì cũng phải rõ ràng, phạt thì có biên bản chứ không đưa tiền trao tay như vậy được”, ông Quang nói.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 20 giờ 30 ngày 2.1, ông Phan Văn Quang cùng vợ sau khi thăm con ở tầng 10 chung cư Sài Gòn Metro Park và xuống tầng hầm chung cư lấy xe thì đột nhiên không thấy xe mình đâu. Ông đi dạo kiếm xe thì phát hiện xe máy của mình để tại vị trí khác xa ban đầu. Ông nổ máy xe chuẩn bị ra khỏi tầng hầm cùng vợ đi về thì bị một nhân viên bảo vệ giữ xe tại đây chặn lại, cho rằng ông để xe sai vị trí và yêu cầu nộp phạt 50.000 đồng. Ông Quang yêu cầu nhân viên bảo vệ lập biên bản vụ việc đóng phạt.

Ông quả quyết không đóng phạt khi không có văn bản giấy tờ. Vừa dứt lời, nam thanh niên xông đến cho rằng ông Quang không hợp tác, chống đối và rút chìa khóa xe. Theo bản năng, ông Quang giật lại chìa khóa thì bị thanh niên bảo vệ lao tới, đạp ngã xe và đấm liên tiếp vào mặt, ngực..., khiến ông ngất xỉu tại chỗ.

