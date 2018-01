Đến 13 giờ 40 ngày 5.1, dù tình trạng trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp gần như "tê liệt" vì tài xế dừng xe phản ứng ở tất cả các làn thu phí. Trong đó một số tài xế dừng xe tại trạm thu phí rồi tắt máy nằm ngủ, còn các tài xế khác cũng nhất quyết không di chuyển, giao thông bị ùn tắc kéo dài hàng km.



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, ông đang trên đường đến trạm BOT và ông đã yêu cầu Công an, Sở GTVT lập biên bản chủ đầu tư BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp vì kẹt xe dài hàng km nhưng không xả trạm.

Tuy nhiên khi biên bản đã lập xong nhưng người của BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp không có mặt để ký biên bản.



Sau nhiều giờ không hợp tác, chỉ đến khi Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có mặt tại trạm BOT thì trạm BOT này mới xả cửa.

Tuy nhiên, chỉ khoảng xả 4 phút, trạm này bất ngờ thu phí trở lại, khiến những người trên xe bức xúc, bẻ luôn thanh chắn barie để vượt trạm…

Đến 14 giờ cùng ngày, chủ đầu tư BOT vẫn cương quyết không cho xả trạm. Trong khi đó, tình trạng kẹt xe diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống đã đến VP trạm thu phí để làm việc với chủ đầu tư, nhưng vẫn chưa có đại diện nào của BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp ra làm việc. Nhiều phóng viên, nhà báo theo ông Thống vào trụ sở BOT thì bị bảo vệ ngăn cản, yêu cầu nếu không ra ngoài, sẽ kêu lực lượng đến “dẫn giải”.

Ông Võ Thành Thống cho biết, đã chỉ đạo cho Công an yêu cầu chủ đầu tư phải mở tất cả các cửa trạm cho xe qua, nếu không chấp hành sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, khi tình hình giao thông ở đây trở lại bình thường thì mới được thu phí trở lại. Tuy nhiên, phía công an vẫn chưa gặp được chủ đầu tư, nếu chủ đầu tư trốn không chịu gặp thì sẽ yêu cầu các nhân viên thu phí tại chỗ phải bàn giao hiện trường để công an điều tiết giao thông; khi tình hình trở lại bình thường thì công an sẽ bàn giao trạm cho chủ đầu tư.

Đến khoảng 14 giờ 30 thì trạm xả cửa. Tuy nhiên chỉ khoảng vài phút sau đã cho thu phí trở lại. Lúc này, một phụ xe trên chiếc xe khách bức xúc bước xuống xe, dùng tay bẻ luôn thanh chắn barie để xe vượt trạm.

Mai Trâm