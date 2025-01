Vụ nổ súng vào tiệm bida: Truy nã bị can cầm đầu Trí 'điên'

Ngày 8.1, tin từ Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy nã Đỗ Thanh Trí (tức Trí điên, 32 tuổi, ngụ P.4, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là nghi phạm cầm đầu trong vụ nổ súng vào tiệm bida ở Vĩnh Long.

Đỗ Thanh Trí là người cầm đầu trong vụ nổ súng vào tiệm bida ở Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, chiều 18.12, tại quán bida M.M (đường Nguyễn Văn Lâu, P.8, TP.Vĩnh Long), Trí cùng 4 người khác (chưa rõ lai lịch) có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau với Lương Văn Hậu (32 tuổi, ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Trong lúc đánh nhau, bị Hậu cầm kéo rượt đuổi, nhóm của Trí ra ô tô BS 64A - 199.02 lấy 2 khẩu súng (chưa rõ loại) bắn 5 phát về phía Hậu làm Hậu bị 3 vết thương ngoài da. Ngoài ra, một tấm kính cửa của tiệm bida bị bể.

Quyết định truy nã của Công an TP.Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP.Vĩnh Long tập trung lực lượng khẩn trương truy xét, điều tra làm rõ. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 4 viên đạn (1 bi sắt, 3 bi nhựa) và 1 cây kéo.

Vụ nổ súng vào tiệm bida khiến 1 người bị thương ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Công an TP.Vĩnh Long cho biết, ngày 22.12, đơn vị đã triệu tập Trí đến làm rõ vụ nổ súng. Bước đầu, Trí thừa nhận gây ra vụ gây rối trật tự công cộng trên và khai sau khi xảy ra vụ việc, 4 người liên quan đã bỏ trốn sang Campuchia.

Sau đó, Công an TP.Vĩnh Long khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng đến ngày 24.12, Trí bỏ trốn khỏi địa phương.

Do đó, Công an TP.Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, lệnh truy nã và phát đi thông báo, bất kỳ ai cũng có thể bắt Trí và giải ngay đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất và báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long theo số điện thoại 02703 912 147.

Công an TP.Vĩnh Long đang tiếp tục truy bắt những người còn lại điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ nổ súng vào tiệm bida khiến một người bị thương.