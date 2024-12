Vụ nổ súng vào tiệm bida: Triệu tập Trí 'điên', 4 người đã bỏ trốn sang Campuchia

Tối 23.12, đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an TP.Vĩnh Long đã làm việc với Đỗ Thanh Trí (tên thường gọi Trí "điên", 31 tuổi, ở P.4, TP.Vĩnh Long) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trí là nghi phạm cùng 4 người khác nổ súng vào tiệm bida khiến 1 người bị thương.

Tiệm bida, nơi xảy ra vụ nổ súng ẢNH: NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, chiều 18.12, tại quán bida M.M (đường Nguyễn Văn Lâu, P.8, TP.Vĩnh Long), Trí "điên" cùng 4 người khác (chưa rõ lai lịch) có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau với Lương Văn Hậu (32 tuổi, ở xã Bình Thành, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).





Nhóm giang hồ đi ô tô bắn súng vào quán bida rồi trốn qua Campuchia

Trong lúc đánh nhau, bị Hậu cầm kéo rượt đuổi, nhóm của Trí ra ô tô BS 64A - 199.02 lấy 2 khẩu súng (chưa rõ loại) bắn 5 phát về phía Hậu làm Hậu bị 3 vết thương ngoài da. Ngoài ra, một tấm kính cửa của tiệm bida bị bể.

Người đàn ông trong nhóm nổ súng vào tiệm bida ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP.Vĩnh Long tập trung lực lượng khẩn trương truy xét, điều tra làm rõ. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 4 viên đạn (1 bi sắt, 3 bi nhựa) và 1 cây kéo.

Ngày 22.12, Công an TP.Vĩnh Long triệu tập Trí đến làm rõ vụ nổ súng. Bước đầu, Trí thừa nhận gây ra vụ gây rối trật tự công cộng trên và cho biết sau khi xảy ra vụ việc, Trí và 4 người đi cùng trốn qua Campuchia để tránh sự truy tìm của cơ quan công an. Trên đường đi, Trí ném 2 khẩu súng xuống sông ở H.Bến Lức (Long An).

Công an TP.Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ nổ súng vào tiệm bida khiến một người bị thương.