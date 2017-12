Trong đó, các khu vực cửa khẩu như cảng biển, biên giới được tăng cường các nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát theo quy định tương tự các công việc của lực lượng an ninh.

Trong khi đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PC72) Công an TP.Đà Nẵng thông tin lâu nay ông Phan Văn Anh Vũ không đến làm các thủ tục về hộ chiếu.

Cùng ngày, quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ do thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), ký ngày 21.12 đã được treo công khai tại UBND P.Hải Châu 1 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - nơi cư trú của ông Vũ.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu, cho biết ngay sau khi khởi tố và khám xét nhà riêng ông Vũ, vào ngày 24.12, công an quận đã lập 6 tổ công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực ở địa bàn và những nơi thân quen của ông Vũ nhưng hiện vẫn chưa rõ tung tích. Đại tá Hương cũng cho hay công an quận đã giao nhiệm vụ cho công an các phường phổ biến đến người dân, ai biết thông tin về ông Vũ báo về cho cơ quan công an.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 21.12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Vũ “nhôm” (Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong) tại số 82 Trần Quốc Toản, Q.Hải Châu. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Vũ do có hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.

Hoàng Sơn - Văn Tiến