Ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng Công an xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc khởi tố để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.