Chiều 2.1, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can , ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng (37 tuổi, ngụ tại xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), để điều tra về tội giết người.