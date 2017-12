Truy tố Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng về tội “tham ô tài sản” Ngày 28.12, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty CP bất động sản điện lực dầu khí VN (PVP Land) và Công ty CP Minh Ngân. Viện KSND tối cao truy tố 8 bị can gồm: Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí (PVC); Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land; Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land; Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà, là em trai ông Đinh La Thăng; Thái Kiều Hương, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Vietsan; Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty CP Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa, kế toán trưởng Công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty CP Minh Ngân; và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, kinh doanh tự do, về tội “tham ô tài sản”. Trong vụ án này, bị can Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới bán cổ phần, là tài sản của nhà nước thấp hơn mức giá thỏa thuận, tạo ra chênh lệch cổ phần trị giá 87 tỉ đồng (trong đó có tài sản của nhà nước). Giá trị tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt là 49 tỉ đồng. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỉ, Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỉ... Mặc dù sau đó các bị can đã trả lại khoản tiền này nhưng các cơ quan tố tụng xác định hành vi phạm tội của các bị can đã hoàn thành nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.