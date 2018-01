Liên quan tới vụ nổ kinh hoàng tại kho phế liệu xảy ra ở thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) khiến 2 trẻ em thiệt mạng, 8 người khác bị thương phải nhập viện điều trị, chiều ngày 4.1, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Lữ đoàn 229 thuộc Bộ tư lệnh Công binh, cùng các đơn vị chức năng, thu gom được 3,2 tấn đầu đạn

Trước đó, ngày 3.1, lực lượng chức năng cũng đã thu gom được 2,3 tấn đầu đạn, vỏ đạn các loại.

Hiện Bộ chỉ huyên quân sự tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị phối hợp vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường, mở rộng phạm vi tìm kiếm đầu đạn, mảnh kim loại.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền tới người dân không được tự ý thu nhặt đầu đạn, những mảnh kim loại.

Những ngôi trường gần với hiện trường vụ nổ đang cho học sinh nghỉ học, để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, ông Nguyễn Chí Cường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cho hay: một tổ công tác giải quyết hậu quả được thành lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong làm tổ trưởng. Theo đó, tổ công tác này có nhiệm vụ rà soát, đánh giá thiệt hại về tài sản của các hộ.

Trước mắt, những hộ có nhà bị sập đổ, hư hỏng, Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong sẽ tổ chức thuê nhà cho người dân sinh hoạt…

Trước đó, tối ngày 3.1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ông Tiến là chủ kho phế liệu đã bị phat nổ lúc 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Khi bị triệu tập tới trụ sở công an, ông Tiến đã khai nhận, từ tháng 12.2016 ông này có mua gần 7 tấn đầu đạn cũ và tập kết tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ. Về nguồn gốc gần 7 tấn đầu đạn cũ, ban đầu ông Tiến khai nhận mua từ một người làm ở Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn quốc gia thuộc Bộ Tư lệnh Công binh.

Liên quan tới lời khai của ông Tiến, đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong cho biết, đó là lời khai ban đầu của bị can. Và do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tích cực mở rộng điều tra.

