Văn hóa Sách hay

'Viết và sống' giữa thời AI

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
18/11/2025 14:00 GMT+7

Chỉ vài câu lệnh, AI có thể thay ta viết một bản tin đến tiểu luận, thậm chí là cả cuốn sách. Khi máy móc biết làm thơ, viết văn, viết báo..., con người cần làm gì để 'Viết và sống'?

Câu hỏi trên sẽ tìm ra lời giải khi đọc Viết và sống của tác giả Anne Lamott  (tựa gốc: Bird by Bird - do First News và NXB Dân Trí ấn hành). Cuốn sách như cẩm nang cho bất cứ ai đang và muốn bước vào thế giới của con chữ, gắn bó với nghiệp viết.

Khởi nguồn từ một câu chuyện về thời thơ ấu của tác giả Anne Lamott, lúc anh trai bà mới 10 tuổi, cậu bé cần viết một bài báo cáo về các loài chim trong thời hạn 3 tháng nhưng lại cảm thấy bất lực trước khối lượng công việc khổng lồ phải hoàn thành. Vào lúc cậu sắp bật khóc, người cha đã đến và khuyên nhủ: "Từng con chim một thôi, con trai. Chỉ cần giải quyết từng con chim một".

Lời khuyên này đã trở thành phương châm sống và viết của Anne Lamott, đồng thời cũng là thông điệp mà bà muốn gửi gắm đến mọi độc giả: bất kỳ công việc lớn lao nào cũng có thể hoàn thành nếu ta kiên nhẫn làm từng bước nhỏ.

'Viết và sống' giữa thời AI- Ảnh 1.

Tác giả Anne Lamott

Ảnh: NXB

Cuốn sách Viết và sống được xây dựng từ những bài giảng của Anne trong lớp dạy viết, kết hợp với hồi ức cá nhân, trải nghiệm sáng tác và những quan sát của bà về nghề viết. Cái hay của cuốn sách nằm ở chỗ, Anne Lamott không đưa ra những mẹo vặt hay phương pháp viết lách mà bàn sâu hơn về bản chất của sáng tạo và ý nghĩa với cuộc sống. Bà cũng chỉ ra những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình viết lách để từ đó khắc phục.

Viết và sống nhắn gởi: dù có 1.000 lần AI cũng không thay thế được con người

Viết và sống là một hành trình khám phá bản thân qua từng trang viết. Những gì Anne nói về sự kiên nhẫn, về việc chấp nhận những phiên bản dở tệ của chính mình hay về nỗi sợ thất bại, tất cả đều là những vấn đề mà bất kỳ ai cũng gặp phải trong hành trình lớn lên. Việc đối diện với những trang giấy trắng cũng giống như cách ta đối diện với hiện tại của mình, với những kế hoạch dang dở và những điều chưa đủ dũng cảm để bắt đầu. 

Thời đại của công nghệ, AI, máy có thể viết văn, làm thơ, viết báo nhưng những bài viết như thế rất dễ nhận ra vì thiếu hụt cảm xúc, không có chiều sâu tư tưởng và dấu ấn riêng biệt của người viết. Ngược lại, những câu chữ mà ta viết, dù đôi khi vụng về, vẫn mang theo cảm xúc, trải nghiệm và góc nhìn đa chiều mà máy móc khó có thể bắt chước.

'Viết và sống' giữa thời AI- Ảnh 2.

Viết với Anne, không chỉ là một kỹ năng mà còn là cách sống

Ảnh: NXB

Rất nhiều người nghĩ, trở thành người viết thì mục tiêu sau cùng là xuất bản sách, nhưng sự thật không phải vậy. Việc xuất bản sách không biến người viết thành một phiên bản tốt đẹp hơn hay hạnh phúc hơn, nhưng quá trình viết thì khác. Chính trong giây phút để con chữ được thoát ra, có một sự thay đổi đang âm thầm diễn ra bên trong người viết. Họ cảm thấy thấu hiểu mình hơn, tăng khả năng quan sát và lắng nghe thế giới sâu hơn, cảm thông nhiều hơn với những điều mong manh trong đời sống… 

Trong cuộc sống, mỗi người đều có nhiều câu chuyện hay để kể, và xứng đáng được viết ra, dù khởi đầu nhỏ bé, vụng về hay đầy nghi ngại. Đó có thể là một câu chuyện ta muốn dành tặng cho người thân yêu sắp rời xa cuộc đời, có thể là một lời nhắn gửi cho tương lai, hay chỉ đơn giản là một đoạn ký ức muốn kể cho con cháu sau này. Hãy cứ viết từng chút, "giải quyết từng chút một". Dù không thể in thành sách thì những câu chữ đó cũng sẽ giúp giải tỏa hoặc tìm ra hướng đi cho mình. Thế nên, dù có 1.000 lần hiện đại như AI cũng không thay thế được con người - đó là điều mà tác giả Anne Lamott muốn gởi gắm qua Viết và Sống.

