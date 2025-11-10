Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sách hay

'Lịch sử thế giới vô hình' khám phá sự biến hóa của các hiện tượng huyền bí

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
10/11/2025 13:15 GMT+7

Trong thời kỳ Ai Cập cổ đại, con người có niềm tin mãnh liệt rằng, khi chết đi sẽ tiếp tục tồn tại ở một thế giới khác. Và Lịch sử thế giới vô hình sẽ giải đáp những tò mò về hành trình chuyển tiếp ấy bằng khoa học.

Được phát hành bởi nhà xuất bản danh tiếng của Anh - DK, Lịch sử thế giới vô hình (tựa gốc: A History of Ghosts, Spirits and the Supernatural) thuộc thể loại phi hư cấu - lịch sử văn hóa, tín ngưỡng và hiện tượng siêu nhiên, một công trình nghiên cứu minh họa toàn diện khám phá sự biến hóa của các hiện tượng huyền bí qua nhiều thời đại. Tác phẩm còn phân tích về các nghi lễ thờ cúng tổ tiên cổ đại đến các huyền thoại hiện đại, các truyền thuyết toàn cầu và giải thích chúng.

Tại Việt Nam, sách do Zenbooks và NXB Thế Giới vừa ấn hành, dịch giả Trần Ngọc Anh Dũng chuyển ngữ

- Ảnh 1.

Lịch sử thế giới vô hình có nhiều hình ảnh minh họa sống động

- Ảnh 2.

Sách xâu chuỗi lịch sử 5.000 năm của thế giới linh hồn

Ảnh: NXB

Tác phẩm Lịch sử thế giới vô hình chỉ ra rằng, ngay từ hơn 5000 năm trước, con người đã hình thành những quan niệm sơ khai về thế giới bên kia. Dấu vết của niềm tin này được thể hiện rõ qua các di chỉ khảo cổ như hình vẽ trên hang động, nghi thức chôn cất người chết hay các công trình thờ cúng cổ xưa.

Lịch sử thế giới vô hình lý giải sức hấp dẫn của chủ đề ma quỷ

Khi nói về ma quỷ, dù luôn mang đến cảm giác rùng rợn, lại có một sức cuốn hút mãnh liệt. Chính sức hút này đã khiến chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ văn hóa dân gian, nghệ thuật đại chúng đến cả các nghiên cứu khoa học.

Sức hấp dẫn của chủ đề ma quỷ được chứng minh qua Lịch sử thế giới vô hình không đến từ một lý do duy nhất, mà bắt nguồn từ nhiều tầng nhu cầu của con người: khát khao lý giải cái chết, nhu cầu duy trì trật tự xã hội, niềm tò mò và ham muốn được giải trí. Khi tìm hiểu về thế giới này, ta không chỉ khám phá lịch sử văn hóa của nhân loại, mà còn rèn luyện tư duy phản biện thông qua góc nhìn của khoa học. 

Trong thời kỳ Cổ đại, người Ai Cập và người Trung Hoa tin rằng linh hồn người chết có thể quay lại quấy nhiễu người sống nếu tang lễ không chu đáo hay con cháu thất lễ với tổ tiên. Niềm tin này phản ánh sâu sắc đạo đức hiếu – kính và trật tự gia đình trong xã hội.

Đến giai đoạn Trung cổ, nỗi sợ ác quỷ lan rộng khắp châu Âu. Giới cầm quyền xem quỷ Satan là hiện thân của tội lỗi và phản loạn, từ đó dùng hình ảnh quỷ dữ để củng cố quyền lực tôn giáo và kiểm soát đạo đức xã hội, điển hình là các cuộc săn phù thủy.

Thế kỷ 18 - 19, hình ảnh hồn ma lại xuất hiện trong văn học như một công cụ giáo dục đạo đức. Nhiều câu chuyện kết thúc bằng bài học rằng thế giới bên kia có thật nhằm khuyên con người sống thiện lành và chuộc lỗi trước khi quá muộn.

Ngày nay, nhiều nghi lễ và tập tục liên quan đến thế giới vô hình vẫn được duy trì trong đời sống hiện đại như thờ cúng tổ tiên, cầu siêu, trừ tà cho đến các phong tục gắn với ngày rằm, tháng bảy hay Halloween ở phương Tây.

Với sự bùng nổ của internet, ma quỷ tiếp tục xâm nhập vào văn hóa đại chúng qua những truyền thuyết đô thị như Slender Man, cho thấy nhu cầu giải trí bằng nỗi sợ vẫn bền bỉ tồn tại trong thời đại số...

- Ảnh 3.

Lịch sử thế giới vô hình giúp độc giả có cái nhìn khoa học về "thế giới bên kia" qua từng giai đoạn lịch sử đầy lý thú và hấp dẫn

Ảnh: NXB

Nếu muốn có một tấm bản đồ toàn cảnh để tự khám phá hành trình về sự sống và cái chết, Lịch sử thế giới vô hình chính là cuốn sách lý tưởng. Với thiết kế trực quan và sự dung hòa giữa niềm tin tâm linh với tư duy khoa học, cuốn sách như dẫn người đọc đi qua ranh giới giữa hiện thực và huyền bí một cách hệ thống, logic và lý giải xác tín bằng các chứng cứ khoa học.


Xem thêm bình luận