Thương nhớ ‘Những ngày ở Paris’

T ÌNH NGƯỜI NƠI ĐẤT KHÁCH

Nhờ theo học nghề y giỏi, bác sĩ - nhà văn Nguyễn Hoài Nam có cơ duyên đến Pháp tu nghiệp. May mắn mỉm cười nên nhiều người bạn còn trêu chọc ông như "trúng số 3 đời và tu 4 kiếp mới được". Sân bay Charles de Gaulle đón tác giả lần đầu tiên đến Pháp trong mùa đông gió lạnh, bầu trời u ám: "Mưa phùn bay lất phất đi kèm gió lạnh cuối đông, trông thật ảm đạm". Tưởng sẽ rất buồn nhưng những ngày sống tha hương, tình người nơi đất khách đã giúp ông luôn nhận lại sự ấm áp xoa dịu rét mướt.

Sách Những ngày ở Paris (NXB Hội Nhà văn ấn hành) của nhà văn Nguyễn Hoài Nam Ảnh: Q.TRÂN

Tác giả kể: "Khi tới Paris, tôi được GS Jean Michel Cormier - một cây đại thụ của ngành phẫu thuật mạch máu châu Âu rất yêu quý VN tiếp nhận làm học trò". Ông còn may mắn gặp thêm thầy Pierre Desoutter cùng bà Parteney, mà sự chân tình của họ đã khiến nhà văn dành rất nhiều tình cảm. Câu chuyện về "bà Parteney ấm áp" cũng được nhà văn viết rất cảm động: "Bà Parteney gọi cậu y tá mang đồ và chỉ phòng ở của tôi trong khu nhà học viên. Nơi ở khá đẹp, nằm ngay trên đỉnh đồi, xung quanh là những hàng cây trụi lá, đang uốn éo trong gió lạnh những ngày cuối đông. Anh bạn y tá nói với tôi, sáng nay nhiệt độ khoảng 4 độ C. Lạnh mà không có tuyết rơi. Căn hộ bệnh viện dành cho tôi ngoài sức tưởng tượng với phòng ngủ có máy sưởi, một phòng bếp có phục vụ ăn uống, phòng tiếp khách. Giá cho thuê là 2.000 francs/tháng thế mà bệnh viện và giám đốc Parteney không lấy đồng nào. Sau này khi vợ tôi sang ở cùng, tôi đã đi làm nên xin đóng một nửa tiền nhà, bà cũng không đồng ý. Ơn này không biết bao giờ tôi mới trả nổi".

Và ở Paris cổ kính, không chỉ có tình cảm ấm áp của người bản địa, nơi xứ lạ xa xôi, bác sĩ Nam còn gặp nhiều bà con Việt kiều nặng lòng với quê hương, luôn chia sẻ ngọt bùi cùng ông, như: Michel Trần Văn Quyền, chú Kh., bác sĩ Michel Trần… Đặc biệt là những bữa cơm ngon trưa thứ bảy hằng tuần đậm đà bản sắc của những người Việt xa xứ khiến ông không thể nào quên.

"N HỮNG LÁT CẮT RUN RỦI TRONG NGỔN NGANG THƯƠNG NHỚ"

Nhận xét về cuốn sách Những ngày ở Paris, nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn chia sẻ: "Đã có không ít bác sĩ được sang Pháp tu nghiệp. Thế nhưng, không mấy ai tìm thấy "ở Paris" như Nguyễn Hoài Nam. Bởi lẽ, bác sĩ Nam vốn có sẵn một trái tim nghệ sĩ để tương tác mạnh mẽ với không gian sống ông may mắn dự phần. Cuốn sách thành nhiều đoạn ngắn, như những lát cắt run rủi trong ngổn ngang thương nhớ. Tác giả đối diện với Paris, để cồn cào thương nhớ một vùng đất. Rồi đối diện với chính ông để bâng khuâng thương nhớ nhiều tri kỷ. Thong dong Những ngày ở Paris và đọc thật chậm rãi, không khó để nhận ra một sự thật, rằng giàu có vật chất lắm khi chẳng đáng quý bằng sự giàu có về tinh thần, nếu con người biết nghĩ và biết tin nhau".

Lang thang Những ngày ở Paris cùng nhà văn Nguyễn Hoài Nam, ngoài nhiều câu chuyện độc đáo, lý thú qua góc nhìn đa sầu đa cảm của ông, độc giả thích khám phá thế giới còn tự mình trải nghiệm chuyến du ngoạn giữa lòng nước Pháp thơ mộng, qua các áng văn nhẹ nhàng.

"Ở Paris, thích nhất là được dạo bước trên vỉa hè lót bằng đá thiên nhiên, trong những chiều đầu đông hay chớm thu về, với cái lạnh se se đang đua sức với làn gió hiu hiu thổi. Con đường dẫn lên đỉnh đồi từ sân Gage Metro rất đẹp với vỉa hè lót đá nhẵn thín với thời gian, những căn nhà của Pháp kiểu cổ điển, âm thầm nép sau hàng cây phong lá đỏ ối mỗi khi thay mùa" (Rảo bước trên khắp phố phường).

Tác giả Nguyễn Hoài Nam cũng dành khá nhiều trang viết về ẩm thực Pháp "ngon khó cưỡng", về thành phố Cannes - kinh đô của nghệ thuật thứ bảy… để rồi khi chia xa chỉ còn là những hồi ức ngổn ngang thương nhớ.

"Tạm biệt Paris hoa lệ. Sống mũi tôi cay rần, vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Vợ tôi cũng khóc. Chúng tôi khóc vì những kỷ niệm êm đềm trong những năm tháng xa quê, khóc vì tấm thịnh tình của những người bạn. Máy bay cất cánh, tôi nhìn qua khung cửa sổ, ngoài trời đang mưa, phía dưới là cả thành phố Paris sáng rực một góc trời…", nhà văn Nguyễn Hoài Nam rưng rưng.



