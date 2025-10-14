Nhà văn Shin Kyung-sook giao lưu với độc giả Việt Nam

Shin Kyung-sook nổi tiếng với các tiểu thuyết khắc họa tình cảm gia đình, những đứt gãy thế hệ cùng nhiều tác phẩm có tính hoài nhớ, từ đó gợi nhắc lịch sử đầy biến động của Hàn Quốc qua các nhân vật trẻ tuổi, gần gũi, bình dị.

Shin Kyung-sook và các tác phẩm đã dịch sang tiếng Việt ẢNH: NEW YORK TIMES - NHÃ NAM

Tại Việt Nam, các tác phẩm của Shin Kyung-sook được nhiều độc giả yêu thích. Bên cạnh 2 tác phẩm trên, 4 tiểu thuyết khác cũng được giới thiệu, gồm: Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi, Cô gái viết nỗi cô đơn, Chuyện kể trăng nghe và Hãy về với cha.

Bà là một trong những tác giả Hàn Quốc có số lượng sách được dịch sang tiếng Việt nhiều nhất, trong đó Hãy chăm sóc mẹ đã được tái bản hàng chục lần hơn 1 thập niên qua. Đây cũng là tác phẩm đưa bà đến với thị trường quốc tế. Tính đến nay tác phẩm đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng.

Phút biệt ly được viết dưới dạng 3 lá thư có liên quan nhau, bắt nguồn từ trải nghiệm thật của Shin Kyung-sook cũng như những người mà bà quen biết, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ bước tiếp sau khi chia tay những điều quan trọng nhất.