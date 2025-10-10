'Mắt sáng gìn giữ tinh hoa': Khi bác sĩ và nhân viên y tế cùng viết sách

Sáng 10.10, Tập đoàn y khoa VISI tổ chức lễ ra mắt tập truyện ngắn Mắt sáng gìn giữ tinh hoa, tập hợp các câu chuyện "người thật việc thật" cùng hành trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân khắp mọi miền đất nước của các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của đơn vị.

Bìa tập truyện ngắn Mắt sáng gìn giữ tinh hoa do NXB Văn học vừa ấn hành Ảnh: Mochi books

Thông qua cuốn sách, các tác giả còn trải lòng về tình yêu đối với nghề cùng những câu chuyện xúc động về những ngày đầu trong hành trình gian nan đi tìm ánh sáng cho các bệnh nhân bị bệnh về mắt.

Với hơn 50 bài viết đầy cảm xúc, có thể kể như bài: Ánh sáng cuối đời - câu chuyện của cụ Nguyệt (tác giả Phan Thanh Hoàng, Bệnh viện Mắt Sông Tiền) - một hồi ức không bao giờ quên của bác sĩ Hoàng khi tìm lại được ánh sáng cho cụ Nguyệt vào những năm tháng tuổi già, giúp cụ sống vui với con cháu. Đó còn là kỷ niệm của bác sĩ Trần Thị Khánh Linh với gia đình bé An khi đồng hành với gia đình trong khát khao tìm lại cho em đôi mắt qua Ánh sáng trong đôi mắt con...

Nhà văn Trầm Hương (ngồi thứ hai từ trái sang) cùng các khách mời, độc giả tại buổi ra mắt sách Mắt sáng gìn giữ tinh hoa

Ảnh: BTC

Cứ thế, mỗi trang viết, mỗi hình ảnh bất ngờ chụp được của đội ngũ thầy thuốc còn là những khắc họa về các cuộc chiến sinh tử, những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng bao giọt mồ hôi rơi trên chiếc áo blouse trắng để vỡ òa niềm hạnh phúc khi người bệnh tìm lại được nguồn ánh sáng của cuộc đời.

Toàn bộ lợi nhuận từ sách Mắt sáng gìn giữ tinh hoa sẽ được đưa vào Quỹ mắt sáng của VISI, nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo, trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị các bệnh lý về mắt.