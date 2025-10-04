Phát hành tiểu thuyết đình đám 'Chạng vạng' nguyên bản đặc biệt

Mừng kỷ niệm 20 năm, NXB Hachette Book Group cho ra mắt 3 phiên bản đặc biệt của Twilight, với thiết kế mang giá trị sưu tầm cao. Nhận được thông tin này, Công ty Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) đã trực tiếp làm việc với đối tác để nhập khẩu trọn bộ ấn bản đặc biệt nguyên bản, giới thiệu đến độc giả Việt Nam.

Bộ tiểu thuyết Chạng vạng (Twilight Saga) của tác giả Stephenie Meyer phiên bản đặc biệt có mặt tại Việt Nam ngày 4.10 ẢNH: FAHASA

Tác phẩm là câu chuyện kể về cuộc tình lãng mạn nhưng đầy thử thách giữa cô gái loài người Bella Swan và chàng ma cà rồng Edward Cullen, trải dài qua 4 tập: Chạng vạng, Trăng non, Nhật thực và Hừng đông. Bộ truyện khởi nguồn cho làn sóng tiểu thuyết lãng mạn - giả tưởng hiện đại, truyền cảm hứng cho hàng loạt tác phẩm cùng thể loại, từng tạo tiền đề cho chuỗi phim điện ảnh đình đám chinh phục phòng vé toàn cầu.

Fahasa giúp độc giả sở hữu những tác phẩm được mong chờ nhất năm

Đại diện lãnh đạo Fahasa cho biết: "Chúng tôi cố gắng để đưa bộ sách đình đám toàn cầu về Việt Nam để tạo thêm những điểm nhấn ấn tượng cho thị trường sách. Đây không chỉ là món quà tri ân dành cho những độc giả đã từng gắn bó và say mê Chạng vạng, mà còn là cơ hội để thế hệ bạn đọc mới được một lần nữa khám phá sức hút bất tận của bộ tiểu thuyết lãng mạn - giả tưởng đã trở thành huyền thoại trong suốt hai thập kỷ qua".

Ngoài ra, ngày 21.10, các độc giả nhí còn được chào đón Diary of a Wimpy Kid: Partypooper (Book 20) của Jeff Kinney - phần mới nhất trong bộ truyện ăn khách toàn cầu, được nhập khẩu từ Anh (NXB Penguin Random House UK) và được Fahasa phát hành cùng lúc với thế giới. Tập truyện tiếp tục đưa bạn đọc nhỏ tuổi theo chân cậu bé Greg Heffley với những tình huống hài hước, dí dỏm nhưng cũng chan chứa những bài học sâu sắc về tình bạn, gia đình và cuộc sống.

Được biết, sau 19 tập sách, Diary of a Wimpy Kid đã bán ra hơn 300 triệu bản, được dịch sang 70 ngôn ngữ, xuất bản tại 87 quốc gia và trở thành một thương hiệu văn hóa đại chúng với 4 bộ phim điện ảnh người đóng, 3 phim hoạt hình trên Disney+ cùng một vở nhạc kịch được công diễn tại nhiều sân khấu quốc tế.

Ngày 21.10, các độc giả nhí còn được chào đón Diary of a Wimpy Kid: Partypooper (Book 20) của Jeff Kinney ẢNH: FAHASA

Cuốn Alchemised của SenLinYu nhập khẩu từ Mỹ ẢNH: FAHASA

The Secret of Secrets của Dan Brown - tác phẩm mới nhất trong loạt tiểu thuyết về giáo sư Robert Langdon, với 500 bản đầu tiên được Fahasa nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ ẢNH: FAHASA

Sự kiện Fahasa đưa sách của các nhà xuất bản nước ngoài về phát hành tại Việt Nam cùng lúc với thế giới không chỉ mang đến cho độc giả cơ hội sở hữu những tác phẩm được mong chờ nhất năm: từ tiểu thuyết trinh thám, giả tưởng, dark fantasy..., cho đến bộ sách thiếu nhi triệu bản mà càng khẳng định nỗ lực của đơn vị trong việc đưa những giá trị tinh hoa của văn hóa đọc thế giới đến gần hơn với bạn đọc Việt Nam.