Bùng nổ dòng sách chữa lành

Dòng chảy sôi động

Cụ thể, theo ứng dụng sách điện tử (ebook) và sách nói (audiobook) Waka, tỷ lệ người dùng tìm đọc các chuyên mục liên quan đến chữa lành, thấu hiểu bản thân và quản lý cảm xúc đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Đối với sách giấy, nhiều tựa sách cũng ghi nhận số lượng bản in vượt trội, liên tục được tái bản. Có thể kể đến Con đường chuyển hóa, Chia sẻ từ trái tim của tác giả Thích Pháp Hòa bán được hơn 100.000 bản, các tác phẩm của Đại đức Hae Min (Hàn Quốc) như Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, Yêu những điều không hoàn hảo, Khi mọi điều không như ý... được tái bản liên tục, trong khi Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong, Chăm sóc bản thân thật sự, Hạnh phúc mỗi ngày, Nỗi đau này không thuộc về bạn... cũng nhận được sự chú ý lớn.

Các đầu sách chữa lành, quản lý cảm xúc... được chú ý thời gian qua ẢNH: NXB

Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại diện Saigon Books, đơn vị cho ra mắt nhiều tác phẩm thuộc dòng này, cho biết: "Thực tế, trong vài năm trở lại đây, dòng sách chữa lành, cân bằng nội tâm đã trở thành một trong những mảng phát triển mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Những tựa sách như: Không diệt không sinh đừng sợ hãi, Sức mạnh tâm trí (The Mindful Body), bộ sách Suối Thông, Chữa lành những sang chấn tuổi thơ và gần đây nhất là cuốn Bên con, cha mẹ luôn ở đó… đều được độc giả đón nhận nồng nhiệt, trong đó có đầu sách nhiều lần tái bản với số lượng lên đến hàng trăm nghìn bản". Theo quan sát, chủ đề của các tác phẩm bán chạy thường hướng đến kỹ năng quản lý cảm xúc, hồi ký chữa lành, phương pháp vượt qua những tổn thương ấu thời, nâng cao sức khỏe tinh thần, thiền tập...

Không chỉ gây bất ngờ về số lượng sách bán ra, phổ tuổi của độc giả cũng là một điều thú vị. Nếu trước đây dòng sách này thường được độc giả trẻ quan tâm, thì giờ đây tệp độc giả đang dần mở rộng sang cả lứa tuổi trung niên. Thống kê của Waka cho thấy lượng độc giả thuộc nhóm tuổi 35 - 50 đã tăng đáng kể từ 22% (năm 2024) đến 47% (năm 2025), phản ánh nhu cầu tìm sự cân bằng và định hướng không chỉ nằm ở người trẻ. Đại diện Saigon Books cũng quan sát thấy điều tương tự: "Ban đầu, chúng tôi nghĩ dòng sách này sẽ chủ yếu thu hút giới trẻ, nhất là những bạn 18 - 30 tuổi đang phải đối diện với áp lực học tập, công việc và mối quan hệ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát và dữ liệu bán hàng cho thấy độc giả của sách chữa lành trải dài ở nhiều độ tuổi hơn chúng tôi tưởng".

Các cuộc thi đồng hành bên lề được tổ chức, từ đó tạo ra các cộng đồng đọc sách gắn bó ẢNH: SAIGON BOOKS

Vị này nói thêm: "Không ít độc giả từ 30 - 45 tuổi là những người đang gánh vác trách nhiệm gia đình và sự nghiệp, cũng tìm đến những cuốn sách này như một cách để cân bằng và tái tạo năng lượng. Thậm chí, nhóm độc giả trung niên trên 45 tuổi tuy ít hơn nhưng vẫn duy trì sự quan tâm ổn định, thường gắn với thiền, chánh niệm và những giá trị sống sâu sắc. Điều này chứng minh nhu cầu chữa lành và tìm lại sự bình an là phổ quát, không phân biệt thế hệ".

Cách tiếp cận mới

Nói về nguyên nhân sách chữa lành thu hút đông đảo độc giả, đại diện Saigon Books cho biết: "Điều chúng tôi cảm nhận rõ là độc giả không chỉ tìm thấy sự đồng cảm trong những đầu sách này, mà còn tìm thấy công cụ, phương pháp để áp dụng ngay vào đời sống. Phản hồi để lại trên các kênh bán hàng và mạng xã hội cho thấy họ đánh giá cao sự gần gũi, tính ứng dụng và đặc biệt là cảm giác được đồng hành trong hành trình chữa lành". Có thể nói chính sự đồng cảm cùng nội dung hài hòa giữa chia sẻ, lý thuyết, thực tế và thực hành đã giúp các cuốn sách không khô khan mà cung cấp nhiều kiến thức giá trị, có thể áp dụng vào cuộc sống đời thường.

Ông Nguyễn Vũ Phương, Giám đốc điều hành thương hiệu sách First News, nhận định mỗi nhóm tuổi đều có nhu cầu, kỳ vọng khác nhau. Nếu độc giả từ 20 - 25 tuổi loay hoay tìm bản sắc cá nhân, nhóm 26 - 35 chú trọng hàn gắn tổn thương, học quản lý cảm xúc trong mối quan hệ với bản thân và người khác, thì nhóm 36 - 40 (nhất là phụ nữ) thường đã trải qua nhiều biến cố nên họ tìm kiếm những trải nghiệm sâu sắc. Không khó thấy họ tuy có những vướng mắc khác nhau, cần những giải pháp khác nhau, nhưng bên cạnh các cuốn sách chuyên biệt cho từng vấn đề, thì những bài học và thông điệp chữa lành không phân biệt đối tượng, áp dụng được cho bất kỳ ai, lý giải cho số lượng bán vượt trội.

Bên cạnh việc phát hành sách, giới xuất bản cũng đang cố gắng tạo ra các cộng đồng đọc sách, nơi từ trang sách mà độc giả sẽ gặp nhau, cùng trò chuyện và sẻ chia, từ đó làm sâu sắc thêm giá trị của các đầu sách này. Như Saigon Books cho biết: "Chúng tôi không chỉ dừng ở việc phát hành sách mà còn xây dựng trải nghiệm đa kênh: talkshow, workshop, nội dung số trên TikTok, fanpage… giúp độc giả có thể áp dụng ngay vào đời sống". Nền tảng Waka cũng có cách làm tương tự khi thực hiện chiến dịch nhìn lại nửa năm qua, tổ chức các hoạt động tương tác như cuộc thi chia sẻ cảm xúc đọc sách Waka's Reset Diary hay kết hợp với các nhà sáng tạo nội dung lan tỏa thông điệp cùng nhau đồng hành, không ai bị bỏ lại phía sau...

Tuy vậy với một thị trường đông đúc và nhiều đầu sách liên tục ra mắt, thì mảng chữa lành, cân bằng nội tâm cũng có khả năng sẽ rơi vào trạng thái bão hòa. Điều này đòi hỏi giới làm sách và xuất bản phải có những góc nhìn đường dài. Chia sẻ về chiến lược sắp tới, đại diện Saigon Books cho biết: "Chúng tôi không chạy theo phong trào, mà chọn lọc bản thảo rất kỹ, ưu tiên những tác phẩm có giá trị thực hành, có căn cứ khoa học hoặc chứa đựng trải nghiệm sâu sắc từ tác giả. Bên cạnh đó, chúng tôi không chỉ mang về các tựa sách quốc tế mà còn hợp tác với tác giả Việt, để tạo thêm tiếng nói gần gũi, phản ánh đúng bối cảnh và tâm tư của người Việt hơn".