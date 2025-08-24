'Những ngày ở Paris' khác lạ dưới góc nhìn của nhà văn Nguyễn Hoài Nam

"Dẫu cùng lúc làm những nghề nhọc nhằn, song PGS - TS - bác sĩ - nhà văn Nguyễn Hoài Nam luôn dành hết công sức, tận lực cho văn chương. Và Những ngày ở Paris đã chứng minh rất rõ điều đó", Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân nhìn nhận.

Nhà văn Nguyễn Hoài Nam tại buổi ra mắt tác phẩm Những ngày ở Paris ẢNH: QUỲNH TRÂN

Khi trái tim bác sĩ chạm đến từng con chữ, cuốn sách như cánh cửa dẫn lối đến Paris, đưa độc giả theo chân ông trở về những tháng ngày thanh xuân của nhà văn, cùng trải nghiệm nghề y và chiêm nghiệm về cuộc đời.

Những ngày ở Paris (do NXB Hội Nhà văn ấn hành) ẢNH: QUỲNH TRÂN

Những ngày ở Paris dày hơn 250 trang, là một bức tranh sống động, được vẽ nên bằng những nét cọ của hoài niệm, nơi tác giả gửi gắm trọn vẹn những tháng ngày thanh xuân, những trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ và những suy tư sâu sắc về cuộc đời.

Nói về điều thôi thúc để cho ra mắt Những ngày ở Paris (khi ông mới giới thiệu cuốn Bác sĩ phẫu thuật - NXB Thanh Niên), nhà văn Nguyễn Hoài Nam cho biết: "Tôi từng mang ơn rất nhiều người bạn Pháp khi đã mời tôi sang học - hoàn thiện thêm nghề y ở Paris, đứa con tinh thần này ra đời như một lời tri ân gửi đến tất cả ân nhân của mình. Đặc biệt, tôi cũng muốn viết dành tặng người vợ hiền đã luôn 'chia ngọt sẻ bùi' với tôi trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất tại Pháp...".

Những ngày ở Paris như những lát cắt run rủi trong ngổn ngang thương nhớ

Nhớ lại những năm tháng xa nhà "không thể nào quên" ở Paris, bác sĩ Tuyết Minh - vợ nhà văn Nguyễn Hoài Nam tiết lộ: "Dù ở nơi xa xôi, khó khăn đủ thứ nhưng có thể nói, đó là giai đoạn chúng tôi sống trọn vẹn những ngày bên nhau, không bị công việc 'rượt đuổi'. Vì vậy, khi cầm trên tay cuốn sách, tôi đọc một mạch trong một ngày và kết thúc trang cuối cùng lúc 12 giờ đêm. Anh Nam hằng ngày rất ít tâm sự..., nhưng khi viết, anh ấy lại đưa nhiều chi tiết sâu sắc quan sát được, khiến tôi rất ngạc nhiên, rồi bị cuốn hút vào lúc nào không hay".

Về tác phẩm này, nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn nhận xét: "Những ngày ở Paris được chia thành nhiều đoạn ngắn, như những lát cắt run rủi trong ngổn ngang thương nhớ. Tác giả đối diện chính ông, để cồn cào nhớ thương một vùng đất. Đọc sách thong dong và chậm rãi, không khó để nhận ra một sự thật, sự giàu có vật chất lắm khi chẳng đáng quý bằng sự giàu có tinh thần, nếu con người biết nghĩ về con người, nếu con người biết tin nhau...".

Không chỉ có vậy, Những ngày ở Paris còn là dịp để độc giả "giải mã" nhiều nội dung về kinh đô ánh sáng và thời trang; hiểu thêm về một con người với nhiều sắc màu: trong chiếc áo blouse trắng của người thầy thuốc, chiếc áo người thầy giáo, nhà văn và cả những góc khuất "đa sầu đa cảm" bên trong của vị PGS-TS Nguyễn Hoài Nam.

"Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam yêu cuộc sống mãnh liệt nên những con chữ như mạch nguồn trong trẻo chảy mãi", bác sĩ Tuyết Minh chia sẻ ẢNH: QUỲNH TRÂN

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân trao hoa chúc mừng nhà văn Nguyễn Hoài Nam tại buổi ra mắt sách ẢNH: QUỲNH TRÂN

"Từng may mắn có dịp đến nhiều nước trên thế giới, tôi vô cùng đồng cảm với nhà văn Nguyễn Hoài Nam khi xa quê hương, lúc đó mới càng thấm thía về tình người, tình đời, nỗi cô đơn nơi đất khách và nhất là sự khác biệt về văn hóa. Có khi sống cùng nhau đó nhưng vợ là một thế giới khác, chồng là một thế giới khác, làm nảy sinh nhiều vấn đề khác biệt rất lớn. Vì vậy, đọc Những ngày ở Paris tôi càng thấy quý tác giả Nguyễn Hoài Nam khi ông vừa là bác sĩ giỏi, vừa dám làm người nghệ sĩ dấn thân vào chữ nghĩa để giúp lan tỏa những giá trị cao đẹp đến đời sống", Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trầm Hương chia sẻ.

"Thủ đô Paris trong cuốn sách của Nguyễn Hoài Nam không chỉ là biểu tượng của sự hào hoa, tráng lệ mà còn là nơi chứng kiến những khoảnh khắc trưởng thành, những va vấp đầu đời và cả những kỷ niệm thiêng liêng. Đó là Paris của những buổi sáng sương giăng, của những con hẻm nhỏ tĩnh lặng, của những bệnh viện nơi ông đã trải qua những ca trực đêm dài và của những cuộc gặp gỡ định mệnh đã khắc sâu vào tâm trí. Từng câu chữ đều toát lên tình yêu mãnh liệt của tác giả dành cho thành phố này, đồng thời phác họa nên một bức chân dung tự sự chân thật, không tô vẽ. Đọc Những ngày ở Paris, độc giả tìm thấy những câu chuyện về Paris qua lăng kính của một người say mê thích khám phá, những bài học về y đức, về sự tận tâm với nghề và cả những trăn trở, suy tư về sứ mệnh của người thầy thuốc". Nhà văn Phương Huyền



