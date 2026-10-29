Vietcombank cảnh báo mã độc khai thác bảo mật trên thiết bị điều hành iOS

Trong thời gian gần đây, Vietcombank ghi nhận thông tin cảnh báo xuất hiện các mã độc (Coruna, DarkSword) có thể khai thác lỗ hổng bảo mật trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS từ đó đánh cắp thông tin bảo mật (mật khẩu, OTP…), dữ liệu cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vietcombank khuyến cáo khách hàng cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất được Apple hỗ trợ cho thiết bị; chỉ cài đặt các ứng dụng thật sự cần thiết, của nhà phát triển uy tín; rà soát quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu; không đồng ý cấp các quyền truy cập màn hình, trợ năng, quản lý thiết bị hoặc cài đặt hồ sơ cấu hình khi không rõ mục đích.

Nagan hàng cảnh báo mã độc lấy thông tin khách hàng

Đồng thời rà soát và gỡ bỏ các ứng dụng không rõ nguồn gốc, không còn sử dụng trên thiết bị. Khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mã PIN, mật khẩu, thông tin thẻ và thông tin đăng nhập VCB Digibank cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nghi ngờ thiết bị nhiễm mã độc thì khôi phục cài đặt gốc. Đồng thời liên hệ tổng đài Vietcombank (1900 54 54 13) để được hỗ trợ khóa dịch vụ ngân hàng số và khóa thẻ đồng thời tới điểm giao dịch Vietcombank gần nhất và trình báo cơ quan công an trường hợp phát sinh tổn thất.

Trước đó, Agribank, BIDV và VietinBank cũng cảnh báo khách hàng cập nhật hệ điều hành iOS lên phiên bản mới nhất tương thích với thiết bị nhằm hạn chế nguy cơ bị tấn công thông qua các lỗ hổng bảo mật trên iPhone. Google và iVerify đã từng công bố thông tin về hai công cụ tấn công iPhone tinh vi mang tên Coruna và DarkSword. Các công cụ này kết hợp nhiều lỗ hổng trong hệ điều hành iOS để xâm nhập những thiết bị đang sử dụng phiên bản phần mềm chưa được cập nhật bản vá tương ứng.