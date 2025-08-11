Vietinbank Premium - Khẳng định phong cách sống tinh hoa

Hệ sinh thái đặc quyền toàn diện định danh giá trị sống

Thấu hiểu thời gian là tài sản quý giá nhất, VietinBank Premium ra mắt đặc quyền làm thủ tục nhanh và đón tiễn ưu tiên tại hơn 100 sân bay nội địa và quốc tế (Fast-track) dành cho các khách hang ưu tiên. Đây chính là chìa khóa tối ưu hoá trải nghiệm di chuyển, biến mỗi chuyến đi thành một hành trình nhẹ nhàng, riêng tư và đẳng cấp.

Các đặc quyền ưu tiên dành cho Khách hàng tinh hoa của VietinBank Premium

Cùng với đó, VietinBank Premium mở rộng trải nghiệm với các quyền lợi ưu tiên như: chơi golf miễn phí tại hơn 50 sân golf hàng đầu Việt Nam, sử dụng phòng chờ VIP tại hơn 30 sân bay trong nước và hơn 1.200 sân bay quốc tế.

Những đặc quyền này được dành riêng cho các Khách hàng ưu tiên sở hữu một trong hai dòng thẻ danh tiếng: VietinBank Visa Signature và VietinBank JCB Ultimate SaviY.

Thông qua hệ sinh thái đặc quyền, VietinBank Premium mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong việc nuôi dưỡng tinh thần sống tinh hoa và nâng tầm trải nghiệm mỗi ngày.

TVC "Sống trọn tinh hoa" - hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc

VietinBank Premium ra mắt TVC "Sống trọn tinh hoa" truyền tải thông điệp ý nghĩa tới các khách hàng





Tinh thần sống tinh hoa được VietinBank Premium thể hiện đầy nghệ thuật qua TVC mới nhất mang tên "Sống trọn tinh hoa". Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ điện ảnh, âm nhạc đương đại và hình ảnh ẩn dụ để kể ba câu chuyện về hành trình chinh phục, sự trân trọng giá trị sống và tinh thần tiếp nối di sản. Qua đó gợi mở suy ngẫm về triết lý sống "Tinh hoa nằm trong những khoảnh khắc vô giá giữa dòng đời biến động".

Mỗi phân cảnh trong TVC chính là sự tái hiện sống động về hành trình chinh phục thành công, sự trân trọng những giá trị vô giá trong cuộc sống, và tinh thần tiếp nối di sản cho thế hệ tương lai. Điều này vừa giúp khách hàng cảm nhận rõ nét về một lối sống tinh tế, giàu chiều sâu, vừa thể hiện cam kết bền vững của VietinBank Premium trong việc đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình, không chỉ trong tài chính mà còn trong những dấu ấn đáng nhớ của cuộc đời.

TVC VietinBank Premium "Sống trọn tinh hoa" truyền tải thông điệp ý nghĩa tới khách hàng: Chinh phục đỉnh cao - Trân trọng quá khứ - Trao truyền tiếp nối - Gìn giữ tinh hoa

VietinBank Premium - Sống trọn từng giá trị tinh hoa

Với hệ sinh thái đặc quyền vượt trội được thiết kế riêng, VietinBank Premium hướng tới việc mang lại nhiều hơn giá trị vật chất, đồng thời đồng hành cùng khách hàng trong việc định hình phong cách sống và giá trị tinh thần. Mỗi đặc quyền không dừng ở khía cạnh tiện ích, mà còn là tuyên ngôn về vị thế, phong cách và bản lĩnh cá nhân – những giá trị VietinBank Premium luôn trân trọng, gìn giữ trên hành trình cùng khách hàng chạm đến tinh hoa.