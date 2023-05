Vietnam Airlines ‘biến’ áo phao thành túi xách, tặng hành khách trên chuyến bay bền vững

Đây là hoạt động của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, nằm trong chiến dịch tham gia "Thử thách chuyến bay bền vững" (Sustainable Flight Challenge - SFC) do liên minh hàng không SkyTeam phát động. Bên cạnh đó, hành khách trên chuyến bay đặc biệt này được kêu gọi đồng hành bằng việc mang bình nước cá nhân để hạn chế cốc giấy, giúp giảm rác thải ra môi trường.

Từ những chiếc áo phao cũ được "cứu"

"Thử thách chuyến bay bền vững" được khởi xướng nhằm khuyến khích các sáng kiến phát triển bền vững trong lĩnh vực hàng không. Theo đó, trong lần thứ hai tham gia thử thách, sáng kiến tái chế những chiếc áo phao cứu hộ không còn khả năng sử dụng được Vietnam Airlines đưa ra nhằm hưởng ứng mục tiêu giảm rác thải và bảo vệ môi trường.

Theo quy định, áo phao cứu hộ thường xuyên được kiểm tra kỹ thuật định kỳ. Những chiếc áo không đảm bảo quy định an toàn sẽ được lưu kho và đại tu 5 năm/lần. Trong trường hợp không thể khắc phục, áo phao sẽ được mang đi tiêu hủy. Điều này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống khi các áo phao đều được làm từ vật liệu gốc nhựa.

Thực trạng này là một phần thách thức khi ngành hàng không nói chung và Vietnam Airlines nói riêng phải đối mặt khi đặt mục tiêu phát triển bền vững. Để giải quyết bài toán này, năm 2019, Vietnam Airlines tham gia Liên minh chống rác thải nhựa, cam kết và tuyên bố hành động chống rác thải nhựa cùng các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã hội tại Việt Nam. Cam kết này đã được hiện thực hóa thông qua nhiều hoạt động thiết thực: thu hồi, tái cấp các dụng cụ dùng một lần còn đảm bảo chất lượng; chuyển đổi sử dụng các chất liệu thân thiện môi trường, cắt giảm 62.8 triệu số lượng túi ni lông sử dụng mỗi năm cho các vật dụng trên tàu bay...

Giữ vững tinh thần đó, bên cạnh việc duy trì thực hiện chương trình "Zero Waste" để giảm rác thải và nhựa dùng một lần, Vietnam Airlines tiếp tục sáng tạo các giải pháp và sáng kiến mới. Hãng đã hợp tác cùng doanh nghiệp xã hội Limloop, quyết tâm tái chế hàng trăm chiếc áo phao không còn sử dụng được thành những chiếc túi dành tặng các hành khách trên chuyến bay bền vững của Vietnam Airlines.

…Tới những chiếc túi tái chế đặc biệt

Không đơn thuần dừng lại ở việc tri ân hành khách bằng những món quà ý nghĩa, hãng hàng không quốc gia Việt Nam còn thể hiện vai trò đồng hành cùng các tổ chức lan tỏa những hoạt động nhân văn; góp phần quảng bá những sản phẩm thủ công độc đáo và giàu giá trị.

Hàng trăm chiếc áo phao cứu hộ những tưởng phải loại bỏ, nay có thêm một "vòng đời" mới. Chúng biến thành những chiếc túi có thiết kế bắt mắt, vừa thời trang nhưng cũng vừa mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Những chiếc túi đặc biệt này được tạo tác từ đôi bàn tay khéo léo của những thợ thủ công có hoàn cảnh đặc biệt đang làm việc tại Limloop. Đây là doanh nghiệp xã hội hoạt động dựa trên sứ mệnh hướng đến sự bền vững, bảo vệ môi trường bằng những sản phẩm tái chế xanh; đồng thời tạo việc làm cho người khuyết tật.

Khác với chất liệu thường thấy ở các sản phẩm tái chế như vải hay ni lông, chất liệu áo phao cứu hộ không hề dễ dàng để xử lý. Trong giai đoạn đầu của khâu phát triển mẫu và may thử, do chưa hiểu rõ tính chất của nguyên liệu, đội ngũ đã gặp khó khăn khi kim may bị gãy liên tục. Tuy nhiên, sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị am hiểu về vật liệu của áo là Vietnam Airlines, cùng sự tận tâm của những người thợ thủ công của Limloop đã giúp những chiếc túi dần thành hình, mang tâm huyết của những con người nỗ lực vì sứ mệnh hướng tới phát triển bền vững.

Hàng trăm chiếc áo phao không còn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đã được "tái sinh" một vòng đời mới, trở thành những chiếc túi mang tính ứng dụng cao, giúp giảm thiểu một lượng lớn chất thải ra môi trường

Bà Trương Thị Hồng Nhung, Giám Đốc Điều Hành Limloop chia sẻ về sự hợp tác đầy ý nghĩa với hãng Hàng không Quốc gia: "Limloop cảm thấy rất vui mừng khi được là đối tác của Vietnam Airlines trong chiến dịch Thử thách chuyến bay bền vững. Tôi tin rằng, chiến dịch lần này sẽ tạo nên một nguồn cảm hứng rất mạnh mẽ cho các doanh nghiệp để cùng nhau có nhiều hơn nữa những ý tưởng, chung tay thúc đẩy nền kinh tế xanh tại Việt Nam."

Ông Đặng Anh Tuấn, trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines cho biết, sáng kiến tái chế áo phao cũ là hoạt động thiết thực nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Vietnam Airlines. "Chúng tôi quyết tâm thực hiện hoạt động này để thấy những giải pháp và sáng kiến bền vững là không có giới hạn. Đồng thời, hoạt động tặng túi tái chế cũng thể hiện vai trò của hãng trong mục tiêu chung của liên minh hàng không SkyTeam; tiếp tục khẳng định vị thế của hãng hàng không tiên phong sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững".

Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2022, sáng kiến "Thử thách chuyến bay bền vững" có 16 hãng hàng không tham gia, trong đó có Vietnam Airlines, cùng nhau tìm ra những cách thức mới để giảm lượng khí thải CO2, đồng thời tạo ra hàng trăm giải pháp sáng tạo để chia sẻ trong toàn liên minh. "Thử thách chuyến bay bền vững" lần thứ hai diễn ra từ ngày 15-28/05/2023 với sự tham gia của 22 hãng hàng không, trong đó có 15 hãng thuộc liên minh SkyTeam cạnh tranh để giành 07 giải thưởng với 72 chuyến bay. Là một thành viên của Liên minh hàng không SkyTeam, Vietnam Airlines tiếp tục tham gia Thử thách Chuyến bay Bền vững 2023 bằng những giải pháp thiết thực bảo vệ môi trường; khẳng định vai trò, trách nhiệm trong liên minh cũng như minh chứng cho chiến lược tiên phong hướng đến sự phát triển bền vững.