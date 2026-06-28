Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tăng vốn thêm 13.000 tỉ đồng

Thông tin được lãnh đạo Vietnam Airlines nêu ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 sáng 28.6. Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, hãng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2025. Doanh thu hợp nhất đạt 123.858 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỉ đồng.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà ẢNH: MINH TUẤN

Đáng chú ý, mạng đường bay được khôi phục hoàn toàn và tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Vietnam Airlines đã khôi phục và mở mới 14 đường bay quốc tế, nâng tổng số lên 113 đường bay tới 22 điểm nội địa và 39 điểm đến quốc tế tại 22 quốc gia.

"Trong khủng hoảng có cơ hội, dù xung đột và giá nhiên liệu tăng cao, song nhu cầu khách bay châu Âu lại rất lớn. Tỷ lệ lấp đầy ghế trên các chuyến bay châu Âu đạt 91%, hãng đã tận dụng cơ hội để tăng thêm chuyến, khai thác máy bay thân rộng, mở rộng mạng đường bay", ông Hà chia sẻ.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines cũng cho hay, năm 2026 là năm đầu tiên hãng triển khai giai đoạn phát triển dài hạn 2026 - 2035 trong bối cảnh phức tạp, khó lường và đặc biệt là biến động mạnh của giá nhiên liệu do tác động từ các xung đột địa chính trị. Có thời điểm giá nhiên liệu Jet A1 vượt ngưỡng 200 USD/thùng, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành.

Thông tin thêm, ông Trần Văn Hữu, Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán, cho hay giá nhiên liệu chiếm khoảng trên dưới 30% tổng chi phí. Cuối 2025, khi xây dựng kế hoạch kinh doanh của 2026, chưa có dấu hiệu xung đột Trung Đông dự báo giá nhiên liệu khoảng 85 USD/thùng. Quý 1/2026 giá nhiên liệu ổn định nên doanh thu kinh doanh khá tốt, lợi nhuận 3.925 tỉ đồng.

Tháng 3, xung đột Trung Đông, giá nhiên liệu tăng phi mã, xấp xỉ 200 USD trong tháng 4 và giảm nhẹ xuống 185 USD vào tháng 5. Trung bình giá nhiên liệu 182 USD/thùng, tăng thêm so với giá dự báo 100 USD/thùng.

“Cứ mỗi 1 USD giá nhiên liệu tăng thêm sẽ làm tăng chi phí thêm 300 tỉ đồng. Riêng quý 2, ảnh hưởng của giá nhiên liệu làm chi phí tăng thêm 7.000 tỉ đồng”, ông Hữu nói và cho biết hãng đã áp dụng loạt giải pháp nhiều cắt giảm, giãn hoãn; tái cơ cấu mạng đường bay để bù đắp chi phí tăng.

Từ nay đến cuối năm, dự kiến giá nhiên liệu giảm trung bình còn khoảng 120 USD/thùng. Ông Hữu khẳng định, với các giải pháp đã đưa ra, hãng vẫn sẽ cân đối được và có lãi, dù mức lãi thấp hơn so với năm 2025.

Thuê thêm 20 máy bay thân hẹp

Liên quan đến việc bán các máy bay, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết, trước đó hãng có kế hoạch bán 6 máy bay ATR-72. Tuy nhiên, do trong bối cảnh chờ nâng cấp sân bay Côn Đảo, nên kế hoạch bán ATR-72 sẽ thực hiện sau khi sân bay Côn Đảo nâng cấp xong dự kiến vào cuối 2027.

Với kế hoạch bán 9 máy bay A321-ceo, theo ông Hòa, hiện đã bán được 3 tàu, song nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do khan hiếm nguồn cung máy bay trên thế giới, hãng sẽ lùi lại kế hoạch bán 6 tàu còn lại đến thời điểm phù hợp.

Chủ tịch Vietnam Airlines cũng nhấn mạnh, đầu tư đội tàu bay thế hệ mới tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Hãng sẽ tiếp tục triển khai dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp đã ký với Boeing và dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2030 - 2032. Trước đó, vào tháng 2, Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận với Tập đoàn Boeing để mua 50 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8 tại Washington D.C (Mỹ).

Ông Hòa cho biết hiện nguồn cung máy bay trên thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng. Đội bay của Vietnam Airlines đang có 105 máy bay cả thân rộng và thân hẹp, song hãng đang làm việc với các hãng để tiếp tục thuê thêm 30 - 50 máy bay nữa. Trong đó, sẽ thuê thêm 20 máy bay để bổ sung đội máy bay thân hẹp. Đồng thời, làm việc với các Airbus, Boeing để mua, thuê thêm 30 máy bay thân rộng trong thời gian tới.

“Thế giới đang đứt gãy nguồn cung máy bay, nên nếu theo lộ trình hợp đồng với các hãng đến 2032 - 2034 mới nhận đủ máy bay. Do đó, hãng tiếp tục làm việc với các nhà cho thuê máy bay cũng như các hãng đang dư máy bay, đảm bảo đủ đội bay cho kế hoạch mở rộng mạng bay”, ông Hòa nói.

Với hơn 8.900 tỉ đồng vốn tăng thêm năm 2025, hãng dùng một phần trả nợ và phần lớn để đầu tư phát triển đội máy bay cũng như cơ sở hạ tầng tại sân bay Long Thành, Gia Bình... Ông Hòa cho biết sẽ tiếp tục tăng vốn thêm gói 13.000 tỉ đồng đã được Chính phủ phê duyệt.